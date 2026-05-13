Vance thotë se SHBA-të po "bëjnë përparim" në negociatat me Iranin
Zëvendëspresidenti JD Vance tha të mërkurën se negociatorët kryesorë amerikanë ende po "bëjnë përparim" në bisedimet e paqes me Iranin.
Dhe kjo po ndodhë, pavarësisht një sërë përgjigjesh të pakënaqshme nga Teherani në javët e fundit.
"Kalova një kohë të mirë në telefon si me Jared Kushner ashtu edhe me Steve Witkoff këtë mëngjes, dhe me një numër miqsh tanë në botën arabe këtë mëngjes", u tha Vance gazetarëve, duke iu referuar dy të dërguarve kryesorë të administratës në Iran.
"Shikoni, mendoj se po bëjmë përparim. Pyetja themelore është nëse bëjmë mjaftueshëm përparim sa të përmbushim vijën e kuqe të presidentit", ka shtuar ai.
Vance thekson se administrata mbetet e fokusuar në sigurimin që Irani të mos mund të pajiset kurrë me një armë bërthamore dhe e përcaktoi këtë si pikën qendrore të çdo marrëveshjeje.
"Vija e kuqe është shumë e thjeshtë", tha ai, duke shtuar se presidenti "duhet të ndihet i sigurt se kemi vendosur një numër masash në mënyrë që Irani të mos ketë kurrë një armë bërthamore".
Ndërkohë, zyrtarë nga Izraeli dhe Libani do të takohen të enjten në Uashington, DC, për të zhvilluar një raund tjetër bisedimesh të ndërmjetësuara nga SHBA-të.
Si Libani ashtu edhe Izraeli kanë shtuar zyrtarë në delegacionet e tyre për raundin e ardhshëm të bisedimeve.
Ka pasur sulme të vazhdueshme ndërkufitare midis Izraelit dhe Hezbollahut në ditët e fundit.
Sulmet izraelite vranë të paktën 12 persona, përfshirë një nënë dhe dy fëmijë, në Liban të mërkurën, sipas zyrtarëve të shëndetësisë.
Hezbollahu gjithashtu nisi 10 sulme ndaj pikave ushtarake izraelite të mërkurën, sipas deklaratave të shumta nga grupi. /Telegrafi/