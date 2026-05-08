Forcat amerikane bllokojnë më shumë se 70 tankerë të hyjnë dhe dalin nga portet iraniane
Bllokada amerikane po pengon më shumë se 70 anije cisternë të hyjnë ose të dalin nga portet iraniane, ka njoftuar Komanda Qendrore e SHBA-së.
Anijet tregtare kanë kapacitet për të transportuar mbi 166 milionë fuçi naftë, që vlerësohet të ketë një vlerë mbi 13 miliardë dollarë, sipas ushtrisë amerikane.
Donald Trump i ka kushtuar shumë rëndësi bllokadës - të cilën më parë e përshkroi si një "mur çeliku" - dhe se si ajo mund ta detyrojë Iranin të negociojë për shkak të ndikimit të mungesës së eksporteve në ekonominë iraniane.
Ndryshe, një aeroplan luftarak amerikan ka qëlluar mbi dy cisterna nafte të zbrazëta me flamur iranian që po shkonin drejt porteve në Iran sot, sipas ushtrisë amerikane.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM), e cila drejton forcat amerikane në Lindjen e Mesme, tha se një aeroplan luftarak F/A-18 Super Hornet qëlloi drejt anijeve iraniane.
Agjencia iraniane e lajmeve Fars ka raportuar për përplasje midis anijeve amerikane dhe forcave të armatosura të Iranit në Ngushticën e Hormuzit.