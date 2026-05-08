Bllokada amerikane po pengon më shumë se 70 anije cisternë të hyjnë ose të dalin nga portet iraniane, ka njoftuar Komanda Qendrore e SHBA-së.

Anijet tregtare kanë kapacitet për të transportuar mbi 166 milionë fuçi naftë, që vlerësohet të ketë një vlerë mbi 13 miliardë dollarë, sipas ushtrisë amerikane.

Donald Trump i ka kushtuar shumë rëndësi bllokadës - të cilën më parë e përshkroi si një "mur çeliku" - dhe se si ajo mund ta detyrojë Iranin të negociojë për shkak të ndikimit të mungesës së eksporteve në ekonominë iraniane.

SHBA godet dy cisterna iraniane në Ngushticën e Hormuzit

Ndryshe, një aeroplan luftarak amerikan ka qëlluar mbi dy cisterna nafte të zbrazëta me flamur iranian që po shkonin drejt porteve në Iran sot, sipas ushtrisë amerikane.

Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM), e cila drejton forcat amerikane në Lindjen e Mesme, tha se një aeroplan luftarak F/A-18 Super Hornet qëlloi drejt anijeve iraniane.

Agjencia iraniane e lajmeve Fars ka raportuar për përplasje midis anijeve amerikane dhe forcave të armatosura të Iranit në Ngushticën e Hormuzit. /Telegrafi/

