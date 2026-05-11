Negociatori iranian thotë se Teherani është "i përgatitur për çdo opsion"
Negociatori kryesor i Iranit, Kryetari i Parlamentit, Mohammad Bagher Ghalibaf, tha të hënën se vendi i tij është "i përgatitur për çdo opsion", ndërsa negociatat me Shtetet e Bashkuara mbeten në një bllokim.
"Forcat tona të armatosura janë të përgatitura të japin një përgjigje që jep mësim ndaj çdo agresioni", tha Ghalibaf në mediat sociale, transmeton Telegrafi.
"Një strategji e llogaritjeve të gabuara dhe vendimeve të gabuara do të prodhojë gjithmonë rezultate të gabuara; e gjithë bota e ka kuptuar këtë deri tani. Ne jemi të përgatitur për çdo opsion. Ata do të habiten", shtoi ai.
Ghalibaf, i cili shërbeu si negociator kryesor në bisedimet muajin e kaluar me SHBA-në në Islamabad të Pakistanit, është kritikuar nga iranianët e linjës së ashpër në javët e fundit për një qëndrim gjoja të butë ndaj SHBA-së.
Kryetari i parlamentit bëri deklaratën pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump e quajti propozimin e fundit të Iranit "të papranueshëm" dhe tha se armëpushimi është në "mbështetje masive të jetës". /Telegrafi/