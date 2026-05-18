UBT po zhvillon “Virtual Campus”, Hajrizi: Arsimi tradicional nuk mjafton vetëm
Inteligjenca artificiale dhe transformimi digjital po ndryshojnë me shpejtësi mënyrën si funksionon arsimi, tregu i punës dhe vetë universitetet e kolegjet, ndërsa profesionet dhe aftësitë që kërkohen në të ardhmen po evoluojnë vazhdimisht.
Në këtë realitet të ri teknologjik, institucionet arsimore po përballen me nevojën për të krijuar modele më fleksibile, më inovative dhe më të lidhura me zhvillimet globale.
Në “Përballje Podcast”, themeluesi dhe rektori i UBT, Edmond Hajrizi, tha se ky institucion tashmë është duke zhvilluar modele të reja të arsimit digjital, të mbështetura në inteligjencën artificiale, teknologjitë virtuale dhe konceptet e së ardhmes.
Sipas tij, universitetet nuk mund të funksionojnë më vetëm në formatin tradicional, pasi tregu i punës po kërkon kompetenca të reja në fusha si inteligjenca artificiale, fintech, blockchain, cybersecurity, smart cities dhe transformimi digjital.
“Ne duhet t’i përgatisim studentët për kompetencat e së ardhmes dhe për profesionet që po krijohen nga zhvillimet e reja teknologjike”, deklaroi Hajrizi.
Ai tha se UBT ka punuar në krijimin e një platforme të integruar me inteligjencë artificiale, ku studentët mund të kenë mbështetje të vazhdueshme përmes sistemeve të bazuara në AI.
“Ne kemi punu shumë në krijimin e gjithë platformës së integruar me inteligjencë artificiale, ku studenti mund ta ketë një profesor të bazuar në AI, i cili është në dispozicion 24 orë në ditë, shtatë ditë në javë”, u shpreh ai gjatë diskutimit me kryeredaktorin e Telegrafit, Muhamet Hajrullahu.
Edmond Hajrizi nga UBT me kryredaktorin e Telegrafit, Muhamet Hajrullahu në "Përballje Podcsat"Foto: Ridvan Slivova
Sipas Hajrizit, ky model u mundëson studentëve të marrin mbështetje të personalizuar, shpjegime dhe komunikim interaktiv në çdo kohë, duke rritur produktivitetin dhe cilësinë e mësimit.
Ai foli edhe për konceptin e “Virtual Campus”, që sipas tij përfaqëson një nga drejtimet kryesore të zhvillimit të UBT-së në vitet e ardhshme.
“Ne po ndërtojmë një institucion virtual me AI-based solutions, ku studenti hyn në klasë dhe e përjeton sikur është në amfiteatër fizik, por në format virtual”, deklaroi Hajrizi.
Ai shtoi se ky model do t’u mundësojë studentëve nga vende të ndryshme të botës të studiojnë në UBT pa qenë fizikisht në Kosovë, duke ruajtur interaktivitetin dhe përvojën universitare.
“Një student nga Afrika, Amerika apo Azia mund ta përjetojë të gjithë infrastrukturën dhe interaktivitetin e universitetit pa qenë fizikisht këtu”, tha ai.
Hajrizi theksoi se ky kolegj tashmë po investon në laboratorë modernë dhe programe të reja të lidhura me teknologjinë, ndërsa studentët po përgatiten praktikisht për tregun global të punës.
Ai përmendi gjithashtu zhvillimet në fushën e fintech, smart agriculture, e-health, digjitalizimit të shërbimeve dhe qyteteve të mençura, duke theksuar se universiteti po funksionon si një “Future Lab”, ku testohen dhe zhvillohen modele të reja për të ardhmen.
“UBT-ja është një laborator i së ardhmes, ku zhvillohen prototipe, modele dhe zgjidhje inovative që mund të përdoren jo vetëm në Kosovë, por edhe në vende tjera të botës”, deklaroi ai.
Sipas Hajrizit, një nga sfidat kryesore mbetet digjitalizimi më i shpejtë i arsimit dhe institucioneve në Kosovë, ndërsa bashkëpunimi mes universiteteve, sektorit privat dhe shtetit është thelbësor për zhvillimin e vendit.
Ai shtoi se Kosova ka potencial të madh për inovacion dhe teknologji, veçanërisht për shkak të moshës së re të popullsisë dhe zhvillimit të sektorit të TIK-ut.
“Teknologjia dhe inteligjenca artificiale nuk janë më luks apo trend, por domosdoshmëri për të ardhmen”, përfundoi Hajrizi./Telegrafi/