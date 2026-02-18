Nëse po kërkon investim në bregdet me potencial real rritjeje, kjo banesë 83.28m² në Vlora Marina në Vlorë është një mundësi serioze. Me orientim nga perëndimi dhe pamje të hapur nga deti i jugut, apartamenti ofron qëndrim ditor me kuzhinë, një dhomë gjumi, banjo, ballkon 12.27m² dhe 10.20m² sipërfaqe të përbashkët.
Kompleksi është ndërtim luksoz me standard të lartë dhe vizion për t’u kthyer në destinacion ndërkombëtar turistik. Ekziston mundësia e blerjes së garazhit (24.000€), ndërsa plani fleksibil i pagesës e bën investimin të strukturuar dhe të realizueshëm në kohë.
Plan fleksibil pagese – Investo me këste të strukturuara në kohë
Përparësi kryesore e investimit në Vlora Marina është mundësia tejet e volitshme për realizimin e pagesës me këte. Mënyrat e pagesë janë si në vijim:
- 30% e pagesës bëhet me nënshkrimin e kontratës
- 30% e pagesës bëhet në ndërtimin e karabinas / ndërtimit të vrazhdë, që pritet të realizohet pas një viti nga ky moment
- 30% me përfundimin e mobilimit, qe supozohet te jete pas 15 muajve nga ky moment
- 10% me dorezimin e çelësave
- Dhe 5000€ ne momentin e çertifikatës së pronësisë
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 1 dhomë gjumi
- 1 banjo
- 1 Tarracë
- Me leje ndërtimi
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Jug, Lindje
- Mobilimi: Pa mobilim
- Sistemi i ngrohjes:
- Nuk ka ngrohje
- Vendparkim
- Garazh
Kontakti:
Agjenti: Agron Krasniqi
Email: agron.krasniqi@pro-rks.com
Numri i Telefonit: +383 44 888 444
