Nëse po kërkon investim në bregdet me potencial real rritjeje, kjo banesë 83.28m² në Vlora Marina në Vlorë është një mundësi serioze. Me orientim nga perëndimi dhe pamje të hapur nga deti i jugut, apartamenti ofron qëndrim ditor me kuzhinë, një dhomë gjumi, banjo, ballkon 12.27m² dhe 10.20m² sipërfaqe të përbashkët.

Kompleksi është ndërtim luksoz me standard të lartë dhe vizion për t’u kthyer në destinacion ndërkombëtar turistik. Ekziston mundësia e blerjes së garazhit (24.000€), ndërsa plani fleksibil i pagesës e bën investimin të strukturuar dhe të realizueshëm në kohë.

Plan fleksibil pagese – Investo me këste të strukturuara në kohë

Përparësi kryesore e investimit në Vlora Marina është mundësia tejet e volitshme për realizimin e pagesës me këte. Mënyrat e pagesë janë si në vijim:

  • 30% e pagesës bëhet me nënshkrimin e kontratës
  • 30% e pagesës bëhet në ndërtimin e karabinas / ndërtimit të vrazhdë, që pritet të realizohet pas një viti nga ky moment
  • 30% me përfundimin e mobilimit, qe supozohet te jete pas 15 muajve nga ky moment
  • 10% me dorezimin e çelësave
  • Dhe 5000€ ne momentin e çertifikatës së pronësisë

Karakteristika dhe informata të pronës:

  • 1 dhomë gjumi
  • 1 banjo
  • 1 Tarracë
  • Me leje ndërtimi
  • Me fletë poseduese
  • Dokumentacioni me Noter
  • Orientimi: Jug, Lindje
  • Mobilimi: Pa mobilim
  • Sistemi i ngrohjes:
  • Nuk ka ngrohje
  • Vendparkim
  • Garazh

Kontakti:

Agjenti: Agron Krasniqi

Email: agron.krasniqi@pro-rks.com

Numri i Telefonit: +383 44 888 444

