Raketa e SpaceX përfundon me “top zjarri” në Oqeanin Indian pas një testi të suksesshëm
SpaceX ka përfunduar testin e ri të raketës Starship me një ulje në Oqeanin Indian, e cila përfundoi me një shpërthim spektakolar gjatë rihyrjes në atmosferë.
Sipas raportimeve, misioni Starship Flight 12 u konsiderua përgjithësisht i suksesshëm, pasi raketa realizoi ngritjen, fluturimin në hapësirë dhe një sërë manovrash të planifikuara gjatë fazës së testimit, raporton nypost.
Gjatë rihyrjes në atmosferën tokësore, anija kozmike u përfshi nga temperatura ekstreme, duke rezultuar në shkatërrimin e saj të kontrolluar dhe një “top zjarri” të dukshëm në qiell, një skenar i parashikuar në kuadër të testit.
- YouTube www.youtube.com
Starship, sistemi më i madh i ndërtuar ndonjëherë nga SpaceX, po zhvillohet si pjesë e planeve afatgjata për misione në Hënë dhe Mars, përfshirë edhe programet e ardhshme të NASA.
SpaceX thekson se të dhënat e mbledhura gjatë këtij fluturimi janë të rëndësishme për përmirësimin e gjeneratave të ardhshme të raketës dhe për rritjen e sigurisë së misioneve të ardhshme hapësinore.
Ky test vjen pas disa përpjekjeve të mëparshme dhe shihet si një hap tjetër në zhvillimin e programit ambicioz të kompanisë së Elon Musk për eksplorimin dhe kolonizimin e hapësirës. /Telegrafi/