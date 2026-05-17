NASA zbulon planet për misionin e ardhshëm drejt Hënës - Artemis III po vjen
Ndërsa bota është ende duke menduar për misionin rekord-thyes Artemis II që dërgoi katër astronautë në anën tjetër të Hënës, Administrata Kombëtare e Aeronautikës dhe Hapësirës (NASA) e SHBA-së po përgatitet për misionin e radhës.
NASA njoftoi planet e saj për Artemis III, një mision që do t'i mbajë astronautët afër Tokës, por do të testojë sistemet që do t'u nevojiten për një ulje eventuale në Hënë.
Gjithashtu, do të përcaktohet se si të punohet me "anije kozmike të shumta" dhe partnerë përpara se të dërgohen astronautë në Hënë, sipas Jeremy Parsons, ndihmës administrator i përkohshëm i programit "Moon to Mars".
Anija kozmike Artemis III do të niset me një ekuipazh prej katër personash.
Ajo do të qëndrojë në orbitën e ulët të Tokës për të lejuar më shumë mundësi lëshimi për secilin element të misionit, duke përfshirë Sistemin e Lëshimit në Hapësirë (SLS) që do të lëshojë Orionin dhe ekuipazhin e tij në hapësirë.
Kjo gjithashtu do t'u japë kohë SpaceX dhe Blue Origin për të testuar sistemet e tyre të raketave për ulje me njerëz, ka njoftuar NASA.
Kontratat qeveritare Artemis fillimisht duhej t'i shkonin SpaceX për raketën e saj Starship, por NASA tha se do t'i rihapte kontratat për shkak të vonesave.
Tani, Blue Origin i Jeff Bezos po teston anijen e saj të uljes Blue Moon gjatë një misioni robotik të ardhshëm më vonë këtë vit.
Ekuipazhi, i cili ende nuk është njoftuar, do të kalojë gjithashtu më shumë kohë në hapësirë sesa në misionet e mëparshme për të testuar sistemet e mbështetjes së jetës në anije, të tilla si furnizimi me ujë, oksigjen dhe azot.
Ata gjithashtu do të shfaqin një performancë të sistemit të ankorimit për herë të parë në orbitë, që është bashkimi i dy anijeve kozmike ndërsa janë në orbitë për t'u furnizuar me karburant.
Kjo është një pjesë kyçe e misioneve të ardhshme në Hënë dhe përfundimisht në Mars, sepse fluturimet më të gjata do të kërkojnë furnizim me karburant që duhet të bëhet nga hapësira, kanë thënë më parë ekspertët për Euronews Next.
“Misioni do të informojë për takimet me uljen dhe konceptet e banimit, si dhe operacionet e misionit në përgatitje për misionet e ardhshme në sipërfaqe”, tha NASA në një deklaratë.
Por, ka ende disa pyetje që NASA duhet t'u përgjigjet në lidhje me Artemis III, duke përfshirë sa do të zgjasë misioni, cilat objektiva shkencore ka misioni dhe si do të komunikojnë astronautët me kontrollin tokësor.
Ky përshkrim i misionit është një ndryshim për NASA-n nga projekti i tyre origjinal i misionit Artemis, i cili supozohej të dërgonte njerëzit në Hënë me Artemis III.
Kthimi i shumëpritur i njerëzve në sipërfaqen e Hënës do të duhet të presë deri në Artemis IV, i planifikuar për diku në vitin 2028.