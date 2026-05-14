Ujqit e Arktikut nuk i shmangen njerëzve - sjellje e pazakontë e vërejtur nga studiuesit
Ujqit e Arktikut janë vërejtur duke shfaqur një sjellje të pazakontë në kontakt me njerëzit, ndryshe nga shumica e grabitqarëve të tjerë të egër.
Sipas vëzhgimeve, këta ujq nuk kanë pasur pothuajse asnjë kontakt të mëhershëm me njerëzit dhe për këtë arsye nuk kanë zhvilluar instinktin e shmangies që zakonisht shfaqet te kafshët e egra në zona të banuara.
Studiuesit raportojnë se ujqit e Arktikut shpesh i afrohen njerëzve në mënyrë të qetë, i vëzhgojnë nga afër dhe nuk largohen menjëherë, siç do të ndodhte me specie të tjera.
Megjithatë, ata nuk tregojnë sjellje agresive. Përkundrazi, qëndrimi i tyre mbetet neutral, me një sjellje që duket e udhëhequr më shumë nga kurioziteti sesa nga frika apo mbrojtja e territorit.
Ekspertët theksojnë se kjo sjellje lidhet me mungesën e ekspozimit ndaj njerëzve në habitatin e tyre të largët dhe të izoluar në Arktik, ku ndërhyrja njerëzore është minimale. /Telegrafi/