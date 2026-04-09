“Një skandal total”, ish-gjyqtari i njohur kritikon vendimin për të mohuar penalltinë e Barcelonës
Ish-gjyqtari i njohur spanjoll, Eduardo Iturralde Gonzalez, është i bindur se Atletico Madridit iu shmang gabimisht një penalltie pasi Marc Pubill preku topin me dorë në zonën e penalltisë gjatë ndeshjes së tyre në Ligën e Kampionëve me Barcelonën (2-0).
Iturralde Gonzalez e ka cilësuar si skandal mos akordimin e penalltisë gjatë prekjes së topit me dorë nga Pubill.
“Ky është një gabim kolosal. Një penallti e pastër. Dhe pastaj ankohen për gjyqtarët spanjollë... Ky është një skandal!”, deklaroi fillimisht Iturralde Gonzalez.
Incidenti, i cili ndodhi gjatë një nisje të topit nga porta, pa mbrojtësin të përdorte dorën për të ndaluar topin përpara se ta kthente atë te portieri i tij, Juan Musso.
Iturralde Gonzalez beson se dështimi për të ndëshkuar këtë akt përfaqëson një rënie të madhe në standardet e arbitrimit.
"Është një gabim teknik masiv - një nga më të mëdhenjtë në një kohë të gjatë. VAR duhet të kishte ndërhyrë", përfundoi ish-gjyqtari.
Ndeshja u drejtua nga një ekip i udhëhequr nga gjyqtari rumun Istvan Kovacs, i cili mori shumë kritika për ndarjen e drejtësisë. /Telegrafi/