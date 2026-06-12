Videoja që i bëri të gjithë të qeshin: Një gazetar argjentinas ndërpreu transmetimin e tij 'live' për të bërë një foto me Shakirën
Gazetari argjentinas Marcelo Benedetto ka bërë që të qeshnin në rrjetet sociale pasi një video e tij duke u larguar nga një transmetim i drejtpërdrejtë për të bërë një foto me Shakirën filloi të qarkullonte në internet.
Konkretisht, Benedetto, i cili punon për kanalin televiziv Dsports, telefonoi nga stadiumi Azteca para ceremonisë së hapjes, dhe ndërsa po bisedonte me kolegët e tij në studio - Shakira u shfaq pas tij.
Edhe pse ishte larg vendit ku po telefononte, ai e pyeti kolegun e tij nëse mund të bënte diçka për një sekondë dhe e la mikrofonin.
Pastaj kamera u përqendrua te këngëtarja, e cila dukej sikur po kthehej nga një provë. Benedetto iu afrua asaj dhe gruaja kolumbiane pozoi me gatishmëri për një foto me të.
Gjatë rrugës së kthimit, atij iu desh të priste që një koleg tjetër të mbaronte raportimin drejtpërdrejt, në mënyrë që ai të kalonte.
Regjistrimi i këtij momenti të pazakontë gjatë transmetimit të drejtpërdrejtë fitoi rrjetet sociale, dhe në Twitter (X.com) ka disa milionë shikime.
Gazetari argjentinas fitoi simpatinë e përdoruesve të cilët, duke komentuar lëvizjen e tij, shkruan: "Ne të gjithë jemi Marcelo Benedetto".
Menjëherë pas publikimit të videos, në internet u shfaqën foto nga viti 2018, kur Benedetto arriti të bënte një foto me Dua Lipën. /Telegrafi/