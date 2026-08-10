Engjëllusha Salihu bëhet nënë për herë të parë
Këngëtarja shqiptare, Engjëllusha Salihu, është bërë nënë për herë të parë.
Ajo dhe partneri i saj, Mërgimi, janë bërë prindër të një djali, të cilin e kanë pagëzuar me emrin Namer Riza.
Lajmin e ëmbël e ka ndarë vetë Engjëllusha me ndjekësit në Instagram, përmes një postimi në InstaStory.
Foto: Instagram
“Më të lumtur se kurrë, Namer Riza”, ka shkruar këngëtarja, duke shprehur gëzimin e madh për ardhjen në jetë të djalit të tyre.
Ky është një kapitull i ri dhe i veçantë për çiftin, që u martua verën e vitit të kaluar.
E njëjta përkundër periudhës së shtatzënisë ka qenë aktive me mbrëmje e ahengje të ndryshme.
Engjëllusha momentalisht po bën një jetë mes Zvicrës e Kosovës, duke mos lënë anash as profesionin. /Telegrafi/
Top Lajme
Ferma VIP
Jobs
Real Estate