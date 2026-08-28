Si u bë Boca Juniors klubi i futbollit më i rëndësishëm nga ana kulturore jashtë Evropës
Në një futboll ku klubet më të fuqishme dhe më të pasura gjenden kryesisht në Evropë, Boca Juniors vazhdon të jetë një përjashtim i jashtëzakonshëm.
Klubi argjentinas ka krijuar një identitet që shkon përtej trofeve dhe rezultateve sportive, duke u shndërruar në një fenomen kulturor me ndikim në të gjithë botën.
Sipas një analize të publikuar nga GOAL, Boca është një nga klubet më të njohura jashtë Evropës dhe, për nga rëndësia kulturore, madje mund të konsiderohet mbi klubet e tjera të mëdha të Amerikës së Jugut dhe kontinenteve të tjera.
Një fanellë që tregon historinë e klubit
Identiteti i Boca Juniors nis që nga ngjyrat e famshme blu dhe ari. Klubi u themelua në vitin 1905 nga pasardhës të emigrantëve italianë me origjinë nga Genova, në lagjen La Boca të Buenos Airesit.
Pas një episodi të veçantë me fanellat e klubit, themeluesit vendosën që ngjyrat e reja të përcaktoheshin nga flamuri i anijes së radhës që do të mbërrinte në port. Ishte një anije suedeze dhe prej atëherë Boca lidhet me ngjyrat blu dhe të arta.
Me kalimin e viteve, këto ngjyra u bënë pjesë e identitetit të klasës punëtore dhe historisë së emigracionit në Buenos Aires.
La Bombonera, stadiumi që “rreh”
Nëse ka një vend që simbolizon shpirtin e Boca Juniors, ai është La Bombonera. Stadiumi me formën e tij karakteristike dhe tribuna të ndërtuara jashtëzakonisht pranë fushës është i njohur për atmosferën elektrizuese.
Edhe pse kapaciteti i tij prej rreth 57 mijë tifozësh është më i vogël se ai i disa stadiumeve të famshme evropiane, La Bombonera konsiderohet një nga eksperiencat më të veçanta që mund të përjetojë një tifoz futbolli.
Tifozët këndojnë dhe kërcejnë gjatë gjithë ndeshjes, ndërsa tribunat mund të dridhen kur mijëra prej tyre lëvizin njëkohësisht. Pikërisht këtu ka lindur edhe shprehja e famshme: “La Bombonera nuk dridhet, ajo rreh”.
“La Doce”, lojtari i 12-të
Tifozëria e Bocas është një tjetër pjesë thelbësore e identitetit të klubit. Grupi i organizuar i tifozëve, i njohur si La Doce, është konsideruar prej dekadash “lojtari i 12-të”.
Atmosfera që krijohet në stadium, koreografitë, flamujt dhe mbështetja e pandërprerë kanë ndërtuar reputacionin e La Bombonera-s si një nga stadiumet më intimidues për kundërshtarët.
Në qendër të kësaj kulture është edhe rivaliteti me River Plate. Superclásico është një nga derbit më të mëdhenj në botë dhe për shumë tifozë argjentinas ndarja mes Boca-s dhe River-it është pjesë e identitetit të tyre.
Maradona dhe lidhja me Boca Junior
Historia e Boca Juniors nuk mund të tregohet pa Diego Maradona. Legjenda argjentinase iu bashkua klubit në vitin 1981, në moshën vetëm 20-vjeçare, duke refuzuar një ofertë nga River Plate.
Në sezonin e tij të parë, Maradona shënoi 28 gola dhe ndihmoi Bocan të fitonte titullin Metropolitano.
Marrëdhënia e tij me klubin vazhdoi edhe pas largimit. Maradona u rikthye në Boca në vitet ’90 dhe deri në fund të jetës mbeti një nga tifozët më të famshëm të klubit.
Në La Bombonera, figura e tij vazhdon të jetë e pranishme përmes muraleve dhe ekspozitave që i kushtohen karrierës së tij.
Riquelme, një tjetër idhull i përjetshëm
Nëse Maradona është një nga figurat më të mëdha të historisë së Bocas, Juan Román Riquelme është një tjetër emër që lidhet në mënyrë të pazgjidhshme me klubin.
Riquelme iu bashkua Bocas në vitin 1996 dhe gjatë periudhës së tij të parë fitoi gjashtë trofe, përfshirë dy Copa Libertadores radhazi në vitet 2000 dhe 2001.
Ai u rikthye në klub në vitin 2007 dhe vazhdoi të ishte figura qendrore e ekipit deri në vitin 2014.
Në total, Riquelme kontribuoi me 102 gola dhe asiste të tjera gjatë rikthimit të tij në Boca. Pas pensionimit, ai u bë drejtues i klubit dhe në vitin 2023 u zgjodh president.
Boca që mposhti Real Madridin
Një nga kapitujt më të lavdishëm të historisë së klubit erdhi në vitin 2000, kur Boca u përball me Real Madridin në Kupën Interkontinentale në Tokio.
Real Madrid kishte një skuadër të mbushur me yje si Iker Casillas, Roberto Carlos, Fernando Hierro, Claude Makélélé, Raúl dhe Luís Figo dhe konsiderohej favorit i madh.
Por Boca realizoi një nga befasitë më të mëdha të asaj kohe. Martín Palermo shënoi dy gola në gjashtë minutat e para, ndërsa skuadra argjentinase rezistoi deri në fund dhe fitoi 2-1.
Fitorja shkaktoi festime masive në Buenos Aires, ku qindra mijëra tifozë dolën në rrugë, ndërsa Boca u kthye në shtëpi si kampione e botës.
Palermo, “El Titán”
Martín Palermo është golashënuesi më i mirë në historinë e Boca Juniors, me 236 gola në 404 ndeshje.
Ai nuk ishte futbollisti më teknik, por karakterizohej nga forca, lufta dhe aftësia për të shënuar në momentet më të rëndësishme.
Një nga momentet më ikonike erdhi në vitin 2000 kundër River Plate, kur Palermo u rikthye nga një dëmtim i rëndë dhe shënoi në fund të ndeshjes, në një moment që mbeti në historinë e Superclásicos.
Një klub që vazhdon të rritet
Historia e Boca-s nuk përfundon me Maradonën, Riquelmen apo Palermon. Carlos Tévez, Hugo Ibarra, Sebastián Battaglia, Antonio Rattín dhe shumë legjenda të tjera kanë lënë gjurmë në La Bombonera.
Boca ka fituar gjashtë Copa Libertadores, ndërsa rivalët e River Plate kanë katër. Në përballjet direkte, Boca gjithashtu ka një avantazh historik ndaj River-it.
Tani klubi po përgatitet për një tjetër transformim të madh. Projekti për zgjerimin e La Bomboneras, me një investim prej rreth 60 milionë dollarësh, synon ta rrisë kapacitetin e stadiumit në rreth 80 mijë tifozë.
Boca Juniors nuk është thjesht një klub futbolli. Është një identitet, një histori emigrantësh, një lagje, një stadium, një mënyrë jetese dhe një kulturë që është eksportuar shumë përtej Buenos Airesit.
Pikërisht kjo e bën Bocan një nga klubet më të veçanta dhe më të rëndësishme kulturalisht në botën e futbollit. /Telegrafi/
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