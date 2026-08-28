Ronaldo “ia vjedh” golin shokut të skuadrës, shënon të 978-in në karrierë
Cristiano Ronaldo vazhdon të shkruajë historinë e tij në futboll, duke shënuar golin e 978-të në karrierën profesionale, në fitoren e Al Nassr ndaj Al-Taawoun me rezultat 2-1.
Portugezi realizoi në minutën e 50-të, duke i dhënë skuadrës së tij përmbysjen dhe fitoren në këtë përballje. Al Nassr kishte mbetur në disavantazh që nga minuta e 11-të, ndërsa Samu Costa barazoi rezultatin në kohën shtesë të pjesës së parë.
Megjithatë, mënyra se si Ronaldo e shënoi golin e fitores tërhoqi vëmendjen. Mohamed Simakan kishte goditur drejt portës dhe topi po shkonte në rrjetë, por Ronaldo u gjend në vijën fatale dhe e preku topin para se ai të kalonte plotësisht vijën.
Për shkak të kësaj prekjeje, goli iu atribuua zyrtarisht Ronaldos, duke e çuar atë në 978 gola në karrierë.
Reagimi i Simakanit ishte i menjëhershëm. Mbrojtësi francez kapi kokën me duar, i zhgënjyer që goli nuk iu regjistrua atij. Ndërsa pjesa tjetër e skuadrës festonte me Ronaldon, Simakan u largua nga zona e festës.
CRISTIANO RONALDO WHAT A FUCKING FINISH pic.twitter.com/nlESRlnGRC
— (fan) Trey (@UTDTrey) August 28, 2026
Një moment që shkaktoi shumë reagime, pasi Ronaldo mori edhe një tjetër gol në llogarinë e tij, ndërsa shoku i skuadrës mbeti pa një realizim që dukej se i takonte atij. /Telegrafi/