E kryer: Rafael Leao mund të cilësohet lojtar i ri i Galatasarayt
Galatasaray thuhet se ka arritur një marrëveshje me Milanin dhe përfaqësuesit e Rafael Leaon për një transferim të portugezit në këtë afat kalimtar veror.
Sipas gazetarit Fabrizio Romano, Galatasaray ka arritur një marrëveshje në parim për të nënshkruar me Rafael Leao nga AC Milan.
Sulmuesi anësor portugez e ka pranuar propozimin e Galatasarayt pasi kampionët turq i përmirësuan kushtet e tyre të premten, me Aston Villan që gjithashtu po përpiqet të nënshkruajë 27-vjeçarin.
Milani do të marrë një paketë me vlerë më shumë se 45 milionë euro, duke përfshirë bonuse dhe një klauzolë shitjeje.
🟡🔴🇹🇷 Rafael Leão to Galatasaray, here we go! Deal agreed with AC Milan and player’s camp.
Rafa will be in Istanbul this weekend.
AC Milan to get package worth over €45m and Leão said yes to Gala after Aston Villa calls over last 48h.@ExtrabetTR10 pic.twitter.com/rhlK0JwyHJ
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2026
Vendimi i Leao vjen pasi Galatasaray shtoi përpjekjet dhe përmirësoi propozimin e tyre, duke e bindur sulmuesin të zgjidhte një transferim në Turqi.
Aston Villa gjithashtu kishte bërë presion për të nënshkruar me Leaon, por oferta e përmirësuar e Galatasarayt në fund të fundit e ka bindur portugezin të pranojë propozimin e tyre. /Telegrafi/