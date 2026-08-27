Dinamo eliminohet në dramë nga Pafosi, dy golat në fund i shuajnë ëndrrën evropiane
Dinamo e Tiranës i ka thënë lamtumirë ëndrrës evropiane, pasi është mposhtur në mënyrë dramatike nga Pafosi me rezultat 4-2, në ndeshjen e kthimit të play-offit të Ligës së Konferencës.
Skuadra e drejtuar nga Ilir Daja luftoi deri në fund dhe dy herë u rikthye në lojë, por dy golat e pësuar në minutat e fundit të vazhdimeve i dhanë fund shpresave të bluve për një kualifikim historik.
Dinamo e nisi në mënyrën më të mirë ndeshjen në Qipro. Në minutën e tetë, Fadairo përfitoi nga një aksion i mirë dhe kaloi skuadrën shqiptare në epërsi.
Megjithatë, Pafosi reagoi shpejt, me Semën që barazoi rezultatin në minutën e 12-të. Goli u shoqërua me protesta nga lojtarët e Dinamos, të cilët pretenduan për një faull në aksionin që i parapriu golit.
Pjesa e parë u mbyll me rezultatin 1-1, ndërsa drama vazhdoi në pjesën e dytë. Në minutën e 79-të, Ioannou realizoi me kokë dhe kaloi Pafosin në epërsi.
Por Dinamo nuk u dorëzua. Vetëm tetë minuta më vonë, në minutën e 87-të, Silva-Richards shënoi pas një goditjeje këndi dhe barazoi rezultatin në 2-2, duke e dërguar ndeshjen në vazhdime.
Blutë rezistuan deri në minutat e fundit të kohës shtesë, por në minutën e 116-të Quina shënoi për 3-2. Goditja përfundimtare erdhi në minutën e 120+1, kur Silva realizoi golin e katërt dhe vulosi fitoren e Pafosit.
Kështu, Dinamo eliminohet nga Liga e Konferencës pas një ndeshjeje dramatike, duke mbetur vetëm pak minuta larg realizimit të një ëndrre të madhe evropiane. /Telegrafi/