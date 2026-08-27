Trump propozon ndryshimin e emrit të Liqenit Ontario në “Liqeni i Amerikës”, ndërsa përshkallëzohen tensionet me Kanadanë
Presidenti amerikan Donald Trump ka nënshkruar të enjten një urdhër ekzekutiv për ndryshimin e emrit të Liqenit Ontario në “Liqeni i Amerikës” (Lake America) në territorin e Shteteve të Bashkuara, në një tjetër lëvizje që vjen në mes të tensioneve në rritje mes Washingtonit dhe Otavës.
Urdhri i kërkon agjencisë amerikane përgjegjëse për emërtimet gjeografike që të përditësojë emrin e liqenit. Megjithatë, vendimi ka fuqi vetëm në SHBA dhe Trump nuk mund ta detyrojë Kanadanë ta përdorë emërtimin e ri.
Vendimi ngjason me një tjetër ndryshim simbolik të emrit të ndërmarrë nga Trump vitin e kaluar, kur ai urdhëroi që Gjiri i Meksikës të quhej “Gjiri i Amerikës” në dokumentet dhe përdorimin zyrtar amerikan.
Trump e firmosi urdhrin në Zyrën Ovale, ndërsa pas tij ishte vendosur një hartë e Liqeneve të Mëdha, ku Liqeni Ontario shfaqej me emërtimin “Lake America”.
Duke folur për gazetarët, Trump kritikoi ashpër Kanadanë dhe e cilësoi atë si “vendin më të keq” për të bërë marrëveshje tregtare.
“Ata mendojnë se u takon gjithçka dhe ne nuk mund ta lejojmë këtë”, deklaroi presidenti amerikan, transmeton Telegrafi.
Lëvizja vjen në një periudhë kur marrëdhëniet tregtare mes dy vendeve aleate janë përkeqësuar ndjeshëm. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar tarifa prej 50 për qind ndaj rreth 20 miliardë dollarëve mallra kanadeze, pas dështimit të negociatave mes Washingtonit dhe Otavës.
Që prej rikthimit në Shtëpinë e Bardhë, Trump ka shtuar presionin ndaj Kanadasë, duke kërcënuar me tarifa të reja dhe duke përsëritur idenë e tij kontroverse që Kanadaja të bëhet shteti i 51-të i SHBA-së.
Ndërsa emërtimi i ri mund të përdoret nga institucionet amerikane, në Kanada dhe në përdorimin ndërkombëtar liqeni pritet të vazhdojë të njihet si Liqeni Ontario, duke e kthyer edhe këtë çështje në një tjetër simbol të përplasjes politike dhe tregtare mes dy vendeve. /Telegrafi/
"We're going to be changing the name of Lake Ontario, effective immediately, to Lake America," President Trump announced Thursday from the Oval Office before signing an executive order to rename the lake.
Trump said earlier this week that the U.S. was giving "serious… pic.twitter.com/z3WAakdTcy
— CBS News (@CBSNews) August 27, 2026