Rishikimi i Pentagonit në NATO përgatit opsionet e trupave për Hegseth deri më 6 nëntor
Një rishikim nga Pentagoni i vendosjes së trupave amerikane në Evropë do të krijojë të paktën katër grupe opsionesh për Sekretarin e Mbrojtjes Pete Hegseth deri më 6 nëntor, shumë përpara afatit të dhjetorit për përfundimin e rishikimit, sipas një dokumenti të parë nga Reuters.
Aleatët e NATO-s shqetësohen se rishikimi gjashtëmujor, i njoftuar në qershor, do të çojë në shkurtime në shkallë të gjerë të rreth 80,000 forcave amerikane në të gjithë Evropën dhe do të ndëshkojë vendet që Presidenti Donald Trump beson se nuk kanë mbështetur luftën SHBA-Izrael kundër Iranit.
"Termat e Referencës" të Pentagonit, të cilat nuk janë detajuar më parë, shpjegojnë hapat që do të ndërmarrë rishikimi i brendshëm dhe disa nga kriteret që do të përdoren për të vlerësuar vendimet e SHBA-së për vendosjen e bazave në të gjithë Evropën.
Një zbulim i rëndësishëm në dokument është një plan që gjenerali më i lartë amerikan në Evropë të marrë pjesë në një takim informues mbi vendimet me shefin e politikës së Pentagonit, Elbridge Colby, deri më 18 shtator, sipas dokumentit.
Ky takim informues do të jetë thelbësor, sipas dokumentit, në përcaktimin e opsioneve që do të zhvillohen për Hegseth.
Colby pritet të flasë me ambasadorët e NATO-s në lidhje me rishikimin të enjten në selinë e aleancës në Bruksel.
I pyetur në lidhje me Termat e Referencës, një zyrtar i lartë i Pentagonit tha se fakti që do të gjenerohej një spektër opsionesh, në detaje, nënvizonte seriozitetin e procesit.
"Ne duam të jemi në gjendje të flasim për pro dhe kundër të një sërë nivelesh ose dispozitash të ndryshme forcash", tha zyrtari për Reuters.
Megjithatë, është e paqartë nëse detajet do t'i bindin zyrtarët evropianë skeptikë ndaj procesit të rishikimit, të cilët thonë privatisht se janë të shqetësuar se vendimi i Uashingtonit është pothuajse i marrë.
Administrata Trump ka sinjalizuar prej kohësh se synon të zvogëlojë burimet ushtarake që i kushton Evropës, me pritjen që aleatët e NATO-s do të mbajnë një pjesë më të madhe të barrës sesa kanë mbajtur historikisht.
Trump është zemëruar gjithashtu se aleatët evropianë të NATO-s janë mbështetur prej kohësh në garancitë e sigurisë së SHBA-së, ndërsa ofrojnë mbështetje të pamjaftueshme për luftën e Iranit. Akuzat përfshijnë se disa aleatë nuk arritën të japin qasje në baza dhe fluturim për avionët luftarakë amerikanë, ose e bënë këtë shumë ngadalë.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka shprehur njëfarë mirëkuptimi për zhgënjimin e Trump, por tha se shumica dërrmuese e evropianëve kanë qenë të dobishëm.
Zyrtari i Pentagonit tha se administrata Trump e kishte bërë të qartë se "ne po kalojmë në tranzicion për të ofruar mbështetje kritike dhe më të kufizuar me aleatët në krye".
"Presidenti Trump gjithashtu ka qenë me të drejtë dhe qartë i frustruar me sjelljen e disa aleatëve në muajt e fundit. Pra, ka qartë të paktën një sinjal kërkese për të pasur opsione që do të na tregonin (uljen) e niveleve të forcave tona në Evropë", tha zyrtari me kusht anonimiteti për të diskutuar çështjen.
Megjithatë, zyrtari tha se rishikimi synonte të "ofronte një spektër opsionesh nga vendi ku jemi deri kudo" që çon rishikimi.
Duke njoftuar rishikimin në qershor, Hegseth qortoi disa aleatë "të lirë" të NATO-s dhe tha se rishikimi do të siguronte që "qasja, baza dhe fluturimi i ushtrisë amerikane të përcaktohen qartë".
Termat e Referencës shkojnë më tej.
Përtej thirrjes për të drejta të besueshme të aksesit, vendosjes së bazave dhe fluturimit mbi tokë të SHBA-së, të quajtura ABO, në vendet aleate të NATO-s, ata shqyrtojnë hapësirën, kibernetikën dhe "arkitekturat dhe infrastrukturën e inteligjencës që mundësojnë projektimin e fuqisë globale të SHBA-së", thuhet në dokument.
Pentagoni e zgjeroi përkufizimin e ABO-së për të siguruar që SHBA-të të marrin në konsideratë të gjitha llojet e mbështetjes që ofrojnë aleatët e NATO-s, tha zyrtari i lartë.
Termat e Referencës trajtojnë gjithashtu mënyra të tjera se si do të vlerësohen aleatët dhe duket se janë në përputhje me vërejtjet e mëparshme të SHBA-së nga zyrtarë të lartë.
Dokumenti thotë se Pentagoni do të kërkojë të përcaktojë nëse aleatët kanë një rrugë të besueshme për të përmbushur premtimet e tyre të shpenzimeve të NATO-s dhe për të plotësuar boshllëqet në forcat e krizës së NATO-s - të njohura si Modeli i Forcës së NATO-s - pasi reduktimet e SHBA-së u njoftuan më parë këtë vit.
Reuters ka raportuar për një pyetësor të SHBA-së të dërguar aleatëve për të informuar rishikimin. Ai mbulon çështje që variojnë nga shpenzimet e mbrojtjes deri te strategjia, prokurimi dhe mbështetja për prioritetet e politikës së jashtme të SHBA-së.
"Po nëse ka ndonjë kufizim që vendi ka vendosur në aksesin, vendosjen e bazave dhe fluturimin mbi tokë (ABO) të SHBA-së? Nëse po, pse? A janë të gatshëm të zvogëlojnë ose eliminojnë ndonjë kufizim të tillë?" pyeti SHBA-ja në pyetësorin e saj.
"A i ka kundërshtuar vendi publikisht rregulloret ose masat e tjera të hartuara për të penguar ose zvogëluar bashkëpunimin industrial të mbrojtjes transatlantike? Nëse po, si? Nëse jo, a do të ishin të gatshëm ta bënin këtë?" shkruhej në një pyetje tjetër.
Përgjigjet duhet të dorëzohen deri të premten.
"Po punojmë shumë, shumë fort dhe është një afat kohor relativisht i ngushtë. Shumë analiza paraprake do ta informojnë këtë, gjë që duhet të na lejojë të veprojmë më shpejt nga ana jonë", tha zyrtari. /Telegrafi/