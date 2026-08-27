“Këtë medalje ia kushtoj gjithë Kosovës” fjalët e Donjeta Sadikut pas fitores
Boksierja kosovare Donjeta Sadiku e ka kurorëzuar me medalje të artë paraqitjen e saj në Lojërat Mesdhetare, duke mposhtur në finale boksieren serbe Kristina Kuluhova.
Sfida u ndërpre para përfundimit, pasi Kuluhovës iu lëndua arkada nga goditja, ndërsa Donjeta ishte duke e kontrolluar duelin dhe kishte krijuar epërsi me goditjet e saj të sakta, veçanërisht në kokë.
Pas fitores, Sadiku tha se gjithçka shkoi sipas planit dhe se ishte e përgatitur maksimalisht për finalen.
“Ndeshja shkoi siç e kemi parashikuar. Isha super e përgatitur”, ka thënë Donjeta Sadiku për “Kosovapress”.
Boksierja kosovare theksoi se kjo medalje ka një dedikim të veçantë. “Këtë medalje ia kushtoj gjithë Kosovës”, ka shtuar Sadiku.
Pas përfundimit të finales u zhvillua edhe ceremonia e medaljeve, ndërsa boksierja serbe nuk doli në podium.
Suksesi i Donjetës është një tjetër moment i rëndësishëm për Kosovën në Lojërat Mesdhetare, duke e mbyllur garimin e saj me medaljen e artë. /Telegrafi/