Donjeta Sadiku ka fituar medaljen e artë në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”, pasi dueli final u ndërpre pas lëndimit të kundërshtares së saj, Kristina Kuluhova.

Boksierja kosovare e nisi duelin në mënyrë të qetë dhe të kontrolluar, duke pasur goditje të sakta, sidomos në kokë. Sadiku pati epërsi në raundin e parë, ndërsa më pas ndeshja u ndërpre pasi Kuluhova pësoi lëndim në arkadë.

Pas vendimit për ndërprerjen e meçit, Donjeta Sadiku u shpall fituese dhe siguroi medaljen e artë për Kosovën, e para në këto lojëra mesdhetare.

Tani pritet ceremonia e medaljeve, por përfaqësuesja e Serbisë ka vendosur të mos dalë në podium, duke mos e kapërdirë fitoren e Kosovës.

Donjeta me krenari e mori medaljen, ndërsa himni i Kosovës u dëgjua në Itali, me shumë përkrahës të Donjetës që ishin të pranishëm në palestër.

Kjo është një tjetër arritje e madhe për Sadikun, e cila vazhdon të shkëlqejë në arenën ndërkombëtare dhe tashmë kthehet nga Taranto me medaljen e artë. /Telegrafi/

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