Ukraina, NATO apo Irani - çfarë mesazhi i përcolli drejtori i CIA-s Moskës?
Vizita e befasishme e drejtorit të CIA-s, John Ratcliffe, në Moskë të martën shkaktoi spekulime për natyrën e papritur të udhëtimit dhe për mesazhin që Uashingtoni e konsideroi mjaftueshëm të rëndësishëm për t’ia përcjellë personalisht kreut të shërbimit amerikan të inteligjencës.
Kremlini konfirmoi se Ratcliffe zhvilloi bisedime me zyrtarë të inteligjencës ruse gjatë vizitës së tij disaorëshe, por tha se ai nuk u takua me Vladimir Putin.
“Nuk ishin planifikuar takime me Putinin”, tha zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov.
Sipas Kremlinit, Putini u informua mbi rezultatet e bisedimeve.
As Uashingtoni dhe as Moska nuk kanë bërë të ditur se çfarë është diskutuar, duke lënë të paqartë qëllimin e kësaj vizite të pazakontë.
Ratcliffe udhëtoi drejt kryeqytetit rus të martën, në vizitën e tij të parë të njohur në Rusi që prej marrjes së detyrës si drejtor i CIA-s. Udhëtimi u zhvillua në një moment veçanërisht të tensionuar, mes luftës së gjithanshme të Moskës në Ukrainë dhe shqetësimeve në rritje për një përshkallëzim të mundshëm rus ndaj Evropës.Megjithatë, koha e vizitës, masat e sigurisë rreth mbërritjes së Ratcliffe dhe pozicioni i tij brenda administratës Trump nxitën spekulime se drejtori i CIA-s mund të kishte përcjellë një mesazh shumë më të ndjeshëm se ato që zakonisht trajtohen përmes kanaleve diplomatike.
Sipas raportimeve që citojnë persona të njohur me çështjen, SHBA-ja i kërkoi Ukrainës të mos sulmonte Moskën ose Shën Petersburgun gjatë kohës që Ratcliffe ndodhej në Rusi.
Ndërkohë, Kievi ishte informuar se një delegacion i lartë amerikan do të udhëtonte drejt Rusisë, por fillimisht nuk iu bë e ditur se Ratcliffe do të ishte pjesë e tij.
Kërkesa është domethënëse, duke pasur parasysh zgjerimin e fushatës së Ukrainës me sulme me rreze të gjatë brenda territorit rus, përfshirë sulmet ndaj infrastrukturës energjetike dhe ushtarake, si dhe ndaj objekteve që financojnë makinerinë ruse të luftës.
Një paralajmërim për Moskën?
Një mundësi është që Ratcliffe të ketë udhëtuar në Moskë për të paralajmëruar për rrezikun e një përshkallëzimi të mëtejshëm nga Rusia.
Sipas raportimeve, inteligjenca amerikane ka ngritur shqetësime se Moska mund të jetë duke u përgatitur për një mobilizim të mëtejshëm, jo vetëm për të mbështetur luftën në Ukrainë, por edhe për të testuar vendosmërinë e NATO-s përmes provokimeve ndaj vendeve anëtare të aleancës.
Vizita vjen në një kohë kur shqetësimet për aktivitetet ruse në territorin e NATO-s janë shtuar, pas një serie operacionesh të dyshuara sabotazhi dhe inkursionesh me dronë gjatë muajve të fundit.
Kjo teori krijon një paralele të fortë me vizitën e fundit të njohur të një drejtori të CIA-s në Moskë.
William Burns udhëtoi drejt kryeqytetit rus në nëntor 2021, ndërsa forcat ruse po grumbulloheshin pranë Ukrainës, për të paralajmëruar Kremlinin kundër pushtimit dhe për të shpjeguar pasojat që, sipas Uashingtonit, do të sillte një veprim i tillë.
Pavarësisht garancive të përsëritura nga Moska se nuk kishte plane për të pushtuar Ukrainën, Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë tre muaj më vonë.
Ratcliffe konsiderohet gjithashtu një nga zyrtarët e lartë të administratës Trump që mbështet më fuqishëm vazhdimin e ndihmës amerikane për Ukrainën, përfshirë inteligjencën që përdoret për të mbështetur operacionet e Kievit me rreze të gjatë.
Prandaj, mbërritja e tij ndodhi në një moment të ndjeshëm si për Moskën, ashtu edhe për Kievin.
Ukraina, NATO apo Irani?
Ukraina nuk është shpjegimi i vetëm i mundshëm. Vizita vjen gjithashtu në një kohë tensionesh në rritje mes Uashingtonit dhe Moskës për Iranin, aleatin më të afërt të Rusisë në Lindjen e Mesme.
Rusia është akuzuar se i ka ofruar Teheranit informacione të inteligjencës mbi asetet ushtarake amerikane, ndërsa Uashingtoni ka shtuar presionin ekonomik ndaj Iranit, në përpjekje për t’i dhënë fund luftës që nisi në fund të shkurtit.
Peskov i përshkroi kontaktet mes dy shërbimeve të inteligjencës si pozitive, por tha se është ende herët për të vlerësuar nëse ato mund të përmirësojnë marrëdhëniet më të gjera mes Uashingtonit dhe Moskës.
Vizita e Ratcliffe ishte mjaftueshëm e ndjeshme për të mbetur e padeklaruar paraprakisht dhe mjaftueshëm e rëndësishme që drejtori i CIA-s të udhëtonte personalisht në Moskë, edhe pse qëndrimi i tij zgjati vetëm disa orë./euronews/