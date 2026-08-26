Shefi i CIA-s udhëtoi për në Moskë për 'bisedime të paparalajmëruara'
Kreu i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane (CIA) ka udhëtuar për në Moskë për bisedime të paparalajmëruara, raportoi CBS.
John Ratcliffe thuhet se mbërriti në kryeqytetin rus më herët të martën. As Uashingtoni dhe as Moska nuk kanë konfirmuar natyrën e vizitës apo se me kë do të takohej.
Bisedimet ballë për ballë midis zyrtarëve të lartë amerikanë dhe rusë janë të rralla, transmeton Telegrafi.
Të dhënat e gjurmimit të fluturimit konfirmuan se një avion i madh ushtarak amerikan udhëtoi për në Rusi nga SHBA-ja nëpërmjet Letonisë të martën. Ai u nis më vonë të martën.
Pamjet e postuara në mediat sociale treguan aeroplanin transportues C-17 duke iu afruar aeroportit ndërkombëtar Vnukovo të Moskës, shkruan BBC.
Ai u nis nga aeroporti i Rigës në orën 05:50 dhe duket se ka zbarkuar në kryeqytetin rus rreth orës 07:04, sipas të dhënave nga FlightRadar24. Ai u kthye në Riga pak para orës 17:00.
Pamjet në mediat sociale gjithashtu pretendonin se tregonin një autokolonë diplomatike që udhëtonte nëpër Moskë.
Përpara udhëtimit, SHBA-të i thanë Ukrainës se një delegacion i lartë do të udhëtonte për në Moskë dhe i kërkuan Kievit të pezullonte sulmet derisa ata të largoheshin, tha një zyrtar i lartë ukrainas për CBS.
Udhëtimi mendohet të jetë udhëtimi i parë i Ratcliffe në Rusi si drejtor i CIA-s, megjithëse ai ka mbajtur kontakte me homologët e tij të inteligjencës në Moskë.
John Foreman, i cili shërbeu si atashe ushtarak britanik në Moskë midis viteve 2019 dhe 2022, i tha programit PM të Radio 4 se vizita mund të përqendrohet në "menaxhimin e përshkallëzimit" duke pasur parasysh spekulimet se aktiviteti i fundit i dronëve në Gjermani mund të lidhet me Rusinë.
Ai tha: "Amerikanët normalisht nuk dërgojnë një zyrtar kaq të lartë në Moskë pa paralajmërim me një njoftim të shkurtër, përveç nëse ka diçka të papritur".
Foreman tha se udhëtimi mund të ketë të bëjë edhe me lirimin e të ndaluarve amerikanë që mbahen aktualisht në Rusi.
Ratcliffe luajti një rol në negociatat për lirimin e shtetases ruso-amerikane Ksenia Karelina, e cila u burgos në Rusi për më shumë se një vit pasi u akuzua për ofrimin e mbështetjes për Ukrainën.
CIA ishte gjithashtu e përfshirë në një marrëveshje shkëmbimi të burgosurish të vitit 2024 me Rusinë, e cila pa lirimin e gazetarit të Wall Street Journal, Evan Gershkovich, si dhe ish-marinsave amerikanë Paul Whelan dhe gazetarit ruso-amerikan Alsu Kurmasheva.
SHBA-të kanë pasur marrëdhënie të tensionuara me Rusinë që kur ajo nisi një pushtim të plotë të Ukrainës në vitin 2022. Që atëherë, Rusia është izoluar në skenën botërore dhe është përballur me sanksione ekonomike ndërkombëtare.
Ratcliffe duket të jetë një nga zyrtarët më të lartë amerikanë që vizituan vendin gjatë mandatit të dytë të Presidentit Donald Trump.
Trump u takua me Presidentin rus Vladimir Putin në një samit në Alaska vitin e kaluar, por takimi nuk çoi në ndonjë përparim. Bisedimet pasuese të paqes të udhëhequra nga SHBA-të midis Rusisë dhe Ukrainës duket se kanë ngecur. /Telegrafi/