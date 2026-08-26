Al Nassr e mposhti Al Ettifaq me rikthim me rezultatin 2-3 në ndeshjen e javës së tretë të kampionatit të Arabisë Saudite, pasi ishin në disavantazh 2-0 në fund të pjesës së parë.

Al Nassr kishte një lojtar më pak për shkak të kartonit të kuq të drejtpërdrejtë që iu dha Bentos në minutën e 12-të të ndeshjes, dhe skuadra vendase e shfrytëzoi këtë rast dhe shënoi dy gola deri në fund të pjesës së parë.

Ondrej Duda dhe Alvaro Merdan shënuan, duke i dhënë ekipit vendas një avantazh të madh që nuk mundën ta ruanin deri në fund.

Në pjesën e parë, trajneri mysafir Ange Postecoglou bëri një veprim që pakkush e priste dhe e la Cristiano Ronaldon në dhomën e zhveshjes, gjë që portugezit nuk i pëlqeu, dhe i dha mundësinë Abdullah Al Khaibarit të luante.

Vetëm tetë minuta më vonë, mysafirët shënuan një gol me anë të Sadio Mane, por goli u anulua për pozicion jashtë loje, kështu që ekipi vendas kishte ende një avantazh të madh.

Por jo për shumë kohë.

Në minutën e 74-të, Joao Felix asistoi për Mane, i cili i riktheu mysafirët në jetë, dhe tre minuta më vonë portugezi regjistroi një tjetër asistim, këtë herë për Abdulelah Al Amri, i cili barazoi rezultatin në 2-2.


Dhe pastaj në minutën e 90-të, Sami Al Najei asistoi Manen i cili shënon dhe i sjell gëzim dhe fitore të madhe ekipit mysafir.

Kjo ishte fitorja e tretë për Al Nassr në po aq ndeshje dhe ata janë në pozicionin kryesues në tabelë, ndërsa kjo ishte humbja e parë për Al Ettifaq dhe ata janë në vendin e gjashtë me gjashtë pikë. /Telegrafi/

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