Fisnik Asllani i rekomandohet Galatasarayt, turqit shqyrtojnë raportet mjekësore
Fisnik Asllani mund të jetë në qendër të një tjetër lëvizjeje të rëndësishme në këtë afat kalimtar.
Sulmuesi kosovar i Hoffenheimit i është rekomanduar Galatasarayt, ndërsa sipas raportimit të gazetarit turk Haluk Yürekli, klubi nga Stambolli është duke shqyrtuar raportet mjekësore të futbollistit.
Çështja e gjendjes fizike të Asllanit është bërë temë diskutimi gjatë këtij afati kalimtar, pasi transferimi i tij te RB Leipzig dështoi në fillim të këtij muaji.
Leipzig kishte arritur marrëveshje me Hoffenheimin për transferimin e sulmuesit për rreth 25 milionë euro, por pas kontrolleve mjekësore klubi gjerman shprehu shqetësime dhe vendosi të mos e finalizojë marrëveshjen.
Megjithatë, Hoffenheimi ka qëndruar pranë futbollistit dhe ka deklaruar se është i bindur për aftësitë e tij fizike dhe sportive.
Tash, emri i Asllanit është lidhur me Galatasarayn, kampionin turk që po kërkon përforcime për repartin ofensiv.
Sipas informacionit të publikuar nga Yürekli, raportet mjekësore të Asllanit janë duke u shqyrtuar, ndërsa mbetet të shihet nëse Galatasaray do të vendosë të avancojë me një ofertë konkrete për reprezentuesin e Kosovës.
Asllani, 24-vjeçar, luan në pozitën e sulmuesit qendror dhe në sezonin e kaluar ishte një prej futbollistëve kryesorë të Hoffenheimit. Ai zhvilloi 35 ndeshje, duke kontribuar me 21 gola dhe asistime, dhe pati rol të rëndësishëm në kualifikimin e klubit për Ligën e Evropës. /Telegrafi/