Ministrat e Jashtëm të Iranit dhe Omanit u takuan të martën në Teheran për të diskutuar një qasje me faza për menaxhimin e trafikut të anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit, një rrugë ujore kritike që mbetet praktikisht e mbyllur që nga fillimi i luftës në Iran në shkurt.

Ministri i Jashtëm i Omanit, Badr Albusaidi, dhe homologu i tij iranian, Abbas Araghchi, "diskutuan një kornizë me faza që mund të ofrojë një bazë praktike dhe të zbatueshme për të ecur përpara", thuhet në një deklaratë të përbashkët.

Korniza e propozuar përfshin një "korridor të përbashkët të përkohshëm lundrimi" përmes ngushticës dhe një projekt pastrimi të minave në rrugën ujore, transmeton Telegrafi.

Negociatat e mëtejshme do të krijojnë një "korridor të përhershëm lundrimi dhe administrim të ardhshëm të Ngushticës, si dhe një mekanizëm për ndarjen e informacionit, menaxhimin e trafikut dhe ofrimin e shërbimeve përkatëse të lundrimit dhe sigurisë", shtohet në deklaratë.

"Shpresoj se së shpejti do të shpallim një korridor të përkohshëm për Ngushticën e Hormuzit", shkroi Albusaidi në X, duke shtuar se vendet do të punojnë drejt një zgjidhjeje të përhershme, si dhe një marrëveshjeje se kush do ta administrojë ngushticën.

Trump thotë se të gjitha minat janë pastruar nga Ngushtica e Hormuzit

Zëvendësministri i Jashtëm iranian, Kazem Gharibabadi, i tha televizionit shtetëror se rruga e përkohshme për trafikun detar që hyn në Gjirin Persik nga Gjiri i Omanit do të kalojë tërësisht nëpër ujërat iraniane, ndërsa rruga dalëse do të kalojë nëpër ujërat iraniane dhe ujërat e Omanit.

Irani dhe Omani do të zhvillojnë bisedime të mëtejshme gjatë 30 deri në 60 ditëve, shtoi Gharibabadi.

Bisedimet vijnë një javë pasi Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, kërcënoi të nisë sulme kundër Omanit nëse ai "pengon" bisedimet midis Uashingtonit dhe Teheranit mbi Ngushticën e Hormuzit.

"Nëse Omani pengon, ne do t'i bombardojmë të gjitha", tha Trump në një intervistë me Fox News të hënën, ndërsa memorandumi i mirëkuptimit SHBA-Iran i qershorit skadoi.

Nuk është e qartë nëse Trump do ta pranojë marrëveshjen e arritur midis Iranit dhe Omanit.

Presidenti i Iranit dhe zyrtarë të tjerë të lartë diskutuan gjithashtu ngushticën me delegacionet pakistaneze që u larguan nga Teherani të martën pas bisedimeve që synonin ringjalljen e negociatave për t'i dhënë fund luftës në Iran, tha ushtria e Pakistanit. /Telegrafi/

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