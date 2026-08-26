Irani dhe Omani diskutojnë korridorin e përkohshëm në Ngushticën e Hormuzit
Ministrat e Jashtëm të Iranit dhe Omanit u takuan të martën në Teheran për të diskutuar një qasje me faza për menaxhimin e trafikut të anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit, një rrugë ujore kritike që mbetet praktikisht e mbyllur që nga fillimi i luftës në Iran në shkurt.
Ministri i Jashtëm i Omanit, Badr Albusaidi, dhe homologu i tij iranian, Abbas Araghchi, "diskutuan një kornizë me faza që mund të ofrojë një bazë praktike dhe të zbatueshme për të ecur përpara", thuhet në një deklaratë të përbashkët.
Korniza e propozuar përfshin një "korridor të përbashkët të përkohshëm lundrimi" përmes ngushticës dhe një projekt pastrimi të minave në rrugën ujore, transmeton Telegrafi.
Negociatat e mëtejshme do të krijojnë një "korridor të përhershëm lundrimi dhe administrim të ardhshëm të Ngushticës, si dhe një mekanizëm për ndarjen e informacionit, menaxhimin e trafikut dhe ofrimin e shërbimeve përkatëse të lundrimit dhe sigurisë", shtohet në deklaratë.
"Shpresoj se së shpejti do të shpallim një korridor të përkohshëm për Ngushticën e Hormuzit", shkroi Albusaidi në X, duke shtuar se vendet do të punojnë drejt një zgjidhjeje të përhershme, si dhe një marrëveshjeje se kush do ta administrojë ngushticën.
Zëvendësministri i Jashtëm iranian, Kazem Gharibabadi, i tha televizionit shtetëror se rruga e përkohshme për trafikun detar që hyn në Gjirin Persik nga Gjiri i Omanit do të kalojë tërësisht nëpër ujërat iraniane, ndërsa rruga dalëse do të kalojë nëpër ujërat iraniane dhe ujërat e Omanit.
Irani dhe Omani do të zhvillojnë bisedime të mëtejshme gjatë 30 deri në 60 ditëve, shtoi Gharibabadi.
Bisedimet vijnë një javë pasi Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, kërcënoi të nisë sulme kundër Omanit nëse ai "pengon" bisedimet midis Uashingtonit dhe Teheranit mbi Ngushticën e Hormuzit.
"Nëse Omani pengon, ne do t'i bombardojmë të gjitha", tha Trump në një intervistë me Fox News të hënën, ndërsa memorandumi i mirëkuptimit SHBA-Iran i qershorit skadoi.
Nuk është e qartë nëse Trump do ta pranojë marrëveshjen e arritur midis Iranit dhe Omanit.
Presidenti i Iranit dhe zyrtarë të tjerë të lartë diskutuan gjithashtu ngushticën me delegacionet pakistaneze që u larguan nga Teherani të martën pas bisedimeve që synonin ringjalljen e negociatave për t'i dhënë fund luftës në Iran, tha ushtria e Pakistanit. /Telegrafi/
Constructive dialogue in Tehran with my colleague Dr @Araghchi. I am hopeful we will soon announce a temporary corridor for the Strait of Hormuz and practical arrangements to restore safe navigation. Future management of the Strait and a permanent solution will follow in due… pic.twitter.com/UBkKE2j4SL
— Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) August 25, 2026