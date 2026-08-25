TECH & AI Summit 2026 në AAB – ku idetë globale takohen me teknologjitë e së ardhmes
Kolegji AAB prezanton Tech & AI Summit 2026, një ngjarje me karakter të spikatur ndërkombëtar, e cila do të bashkojë zëra të njohur globalë nga akademia, biznesi, teknologjia dhe politikat publike, me qëllim nxitjen e dialogut, frymëzimin e inovacionit dhe avancimin e së ardhmes së Inteligjencës Artificiale dhe teknologjive në zhvillim në një botë gjithnjë e më të ndërlidhur.
Në një kohë kur AI po transformon çdo aspekt të shoqërisë, Samiti do të shërbejë si një platformë globale për dialog vizionar, ide novatore dhe partneritete strategjike. Përmes fjalimeve frymëzuese, diskutimeve të nivelit të lartë dhe mundësive për rrjetëzim ndërkombëtar, pjesëmarrësit do të shqyrtojnë mënyrën se si Inteligjenca Artificiale po transformon arsimin, biznesin, shkencën, industrinë dhe jetën e përditshme.
Samiti do t’i kushtojë vëmendje të veçantë inovacionit të përgjegjshëm dhe të orientuar drejt njeriut, duke trajtuar çështje kyçe si AI-ja etike, transformimi digjital, siguria kibernetike, qëndrueshmëria dhe e ardhmja e zhvillimit teknologjik global.
Duke ndërlidhur akademinë, industrinë dhe politikëbërësit, Tech & AI Summit 2026 synon të nxisë bashkëpunimin ndërkombëtar, të promovojë kërkimin dhe inovacionin, si dhe ta pozicionojë Kosovën si një qendër në zhvillim për dialogun teknologjik dhe transformimin digjital.
Bashkohuni me ne në Prishtinë dhe bëhuni pjesë e një diskutimi global që po formëson teknologjitë e së nesërmes.
Tech & AI Summit 2026
Ku Inteligjenca Artificiale takohet me Inovacionin.
Ku idetë shndërrohen në partneritete.
Ku fillon e ardhmja.
Duke ndërlidhur dijen. Duke frymëzuar inovacionin. Duke formësuar të ardhmen.