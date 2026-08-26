Shefi i CIA-s zhvilloi takime me shërbimet ruse të inteligjencës
Kremlini ka konfirmuar se drejtori i CIA-s, John Ratcliffe, zhvilloi takime me agjencitë ruse të inteligjencës gjatë vizitës së papritur në Moskë.
Ratcliffe udhëtoi në kryeqytetin rus të martën për bisedime, të cilat deri tani janë mbajtur kryesisht të fshehta, transmeton Telegrafi.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se presidenti rus Vladimir Putin është informuar për rezultatet e takimeve, por nuk dha detaje mbi përmbajtjen e tyre.
Peskov konfirmoi gjithashtu se Putin dhe Ratcliffe nuk janë takuar personalisht.
Sipas Kremlinit, mbetet ende e paqartë nëse këto kontakte mund të ndikojnë në përmirësimin e marrëdhënieve SHBA-Rusi, të cilat aktualisht ndodhen në një krizë të thellë.
“Është ende herët të thuhet se sa ndikim do të kenë këto kontakte në procesin e nxjerrjes së marrëdhënieve dypalëshe nga kriza e thellë në të cilën ndodhen”, deklaroi Peskov.
Megjithatë, ai theksoi se kanalet e komunikimit mes shërbimeve të inteligjencës mbeten të hapura edhe gjatë periudhave më të tensionuara.
Vizita e papritur e shefit të CIA-s në Moskë ka tërhequr vëmendje të madhe, pasi mund të sinjalizojë përpjekje për të ruajtur komunikimin e drejtpërdrejtë mes Uashingtonit dhe Moskës në një periudhë tensionesh të larta. /Telegrafi/