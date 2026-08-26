Aksident mes një veture dhe autobusi urban në Bregun e Diellit në Prishtinë
Një aksident trafiku ka ndodhur sot në lagjen “Bregu i Diellit” në Prishtinë, ku janë përfshirë një veturë dhe një autobus urban.
Nuk dihet ende nëse nga ky aksident ka persona të lënduar. Ndërkohë, bazuar në fotografitë nga vendi i ngjarjes, shihet se si vetura dhe autobusi kanë pësuar dëmtime.
Telegrafi ka tentuar të marr një konfirmim zyrtar lidhur me rastin dhe nëse ka të lënduar, mirëpo deri në publikimin e këtij artikulli nuk është pranuar ndonjë përgjigje nga autoritetet. /Telegrafi/
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