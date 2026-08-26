Shqiptuan tiketë për kundërvajtje, sulmohen dy policë në Prishtinë
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se dy policë kanë pësuar lëndime trupore, pasi të njëjtit kanë shqiptuar tiketë për kundërvajtjeje.
Rasti ka ndodhur në Prishtinë.
“Rr. Ahmet Krasniqi, Prishtinë / 25.08.2026 – 09:40. Është arrestuar i dyshuari m/k pasi gjatë shqiptimit të një tikete për kundërvajtjeje kishte kanosur dhe sulmuar zyrtarët policorë. Gjatë arrestimit, dy zyrtarë policorë kanë pësuar lëndime trupore dhe të njëjtit kanë pranuar trajtim mjekësor”, thuhet në raport.
Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje. /Telegrafi/
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