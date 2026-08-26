Pas një mosmarrëveshjeje, kanosje dhe ekspozim arme në Podujevë – konfiskohet pistoleta me 36 fishekë
Pas një mosmarrëveshje verbale një person ka kanosur një tjetër i cili dyshohet se ka ekspozuar armën në praninë e tij.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të martën rreth orës 15:00-17:00 në rrugën “19 Qershori”, në Podujevë.
Tutje bëhet e ditur se gjatë kontrollit në shtëpinë e njërit prej tyre është gjetur dhe konfiskuar arma pistoletë me 36 copë fshekë, një kuti përcjellëse e paisje dhe leja e armës.
“Rr. 19 Qershori Podujevë/ 25.08.2026 – 15:00-17:00. Pas një mosmarrëveshje verbale i dyshuari m/k ka kanosur të dyshuarin tjetër m/k i cili dyshohet se ka ekspozuar –nxjerrë armën në pranin e tij. Gjatë kontrollit në shtëpinë e njërit prej tyre është gjetur dhe konfiskuar arma pistoletë me 36 copë fshekë, një kuti përcjellëse e paisje dhe leja e armës. Dy të dyshuarit pas intervistimit me vendim të prokurorit janë liruar në procedurë të rregulltë”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/