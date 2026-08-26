Koreja e Jugut alarmohet: aeroplanët ushtarakë rusë hyjnë në zonën e saj të mbrojtjes ajrore
Koreja e Jugut ka ngritur në ajër aeroplanët e saj luftarakë pasi disa aeroplanë ushtarakë rusë hynë në zonën e identifikimit të mbrojtjes ajrore të vendit, në incidentin e dytë të tillë brenda pak javësh.
Ministria e Mbrojtjes në Seul tha se aeroplanët rusë hynë dhe më pas u larguan nga zona mbi Detin Lindor, i njohur gjithashtu si Deti i Japonisë.
Forcat ajrore koreano-jugore i kishin zbuluar aeroplanët përpara se ata të hynin në zonë dhe dërguan aeroplanë luftarakë për t'u përgatitur ndaj çdo situate të mundshme.
Megjithatë, autoritetet theksuan se aeroplanët rusë nuk shkelën hapësirën ajrore sovrane të Koresë së Jugut, transmeton Telegrafi.
Zona e identifikimit të mbrojtjes ajrore, ose ADIZ, nuk është pjesë e territorit ajror të një shteti. Ajo shërben si një zonë tampon ku aeroplanët e huaj zakonisht duhet të identifikohen për arsye sigurie.
Incidenti vjen në një periudhë të rritjes së tensioneve në rajon, veçanërisht pas afrimit të Moskës me Korenë e Veriut dhe mbështetjes së Seulit ndaj sanksioneve perëndimore kundër Rusisë.
Në fund të qershorit, më shumë se 10 avionë ushtarakë kinezë dhe rusë hynë gjithashtu në ADIZ-in e Koresë së Jugut.
Rusia dhe Kina e kishin përshkruar atë lëvizje si një patrullim ajror strategjik, ndërsa Moska kishte deklaruar se ishte pjesë e bashkëpunimit të zakonshëm ushtarak dhe nuk ishte e drejtuar kundër vendeve të tjera.
Seuli, megjithatë, kishte protestuar ndaj Pekinit dhe Moskës dhe kishte kërkuar masa për të parandaluar përsëritjen e incidenteve të tilla. /Telegrafi/