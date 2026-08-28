Xhudisti pejan, Akil Gjakova ka fituar medalje e bronztë në Lojëra Mesdhetare “Tarantor 2026”.

Kosova e ka fituar edhe medaljen e tretë në Lojërat Mesdhetare që po mbahen në Taranto të Italisë.

Pas boksieres Donjeta Sadiku, e cila e fitoi të artë dhe Fatjona Kasapit që mori të bronztën në xhudo, tani radha i erdhi edhe Akil Gjakovës.


Akili Gjakova arriti ta fitojë medalje e bronztën në kategorinë deri 73 kilogramë.

Xhudisti jone mposhti në repesazh me ‘Ippon’ kundërshtarin turku Bilal Ciloglu. /Telegrafi/

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