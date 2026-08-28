Dardan Cena renditet i pesti në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”
Xhudisti kosovar Dardan Cena ka përfunduar në vendin e pestë në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”, duke qenë vetëm një luftë larg medaljes së bronztë.
Cena e nisi garën me fitore ndaj spanjollit Jose Maria Mendiola Izquieta, të cilin e mposhti me Yuko në xhiron e parë.
Në çerekfinale, kosovari u përball me Mihajlo Simin, ndaj të cilit pësoi humbje me Yuko, duke u detyruar të vazhdonte garën përmes repasazhit.
Në luftën e parë të repasazhit, Cena reagoi fuqishëm dhe mposhti qipriotin Odysseas Georgakis, duke realizuar një Waza-ari dhe dy Yuko.
Kosovari vazhdoi me paraqitje të mirë edhe në luftën e dytë të repasazhit, ku triumfoi me Ippon ndaj boshnjakut Mustafa Hebib, duke siguruar kështu luftën për medaljen e bronztë.
Në duelin vendimtar për podium, Cena u përball me turkun Vedat Albayrak, por pësoi humbje me Ippon.
Kështu, Dardan Cena e mbylli garën në vendin e pestë, pas një rrugëtimi me tri fitore dhe dy humbje në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”. /Telegrafi/