Vdekja e Ratko Mladiq, ish-ambasadori amerikan: Shpresoj të ketë ferr
Peter Galbraith, ambasadori i parë amerikan në Kroacinë e pavarur dhe një nga diplomatët amerikanë të përfshirë fuqishëm në proceset e paqes gjatë luftërave në ish-Jugosllavi, komentoi shkurtimisht vdekjen e kriminelit të luftës Ratko Mladiq.
Së bashku me një link të një artikulli të New York Times në lidhje me vdekjen e Mladiqit, Galbraith shkroi në Facebook: "Shpresoj të ketë ferr".
Galbraith shërbeu si ambasador i SHBA-së në Kroaci nga viti 1993 deri në fillim të vitit 1998.
Ai ishte i përfshirë drejtpërdrejt në përpjekjet diplomatike gjatë luftës në Kroaci dhe Bosnjë e Hercegovinë, mori pjesë në zhvillimin e planit Z-4 dhe, së bashku me ndërmjetësin e OKB-së Thorvald Stoltenberg, ndërmjetësoi negociatat që çuan në Marrëveshjen e Erdutit dhe riintegrimin paqësor të rajonit kroat të Danubit.
Ai mbahet mend në Kroaci edhe për incidentin pas Operacionit Stuhia, kur hipi në një traktor në një kolonë refugjatësh serbë.
Gjatë mandatit të tij, ai u mor edhe me luftën në Bosnjë dhe Hercegovinë, dhe më vonë dëshmoi para Tribunalit të Hagës për ngjarjet në Kroaci dhe rolin e regjimit të Slobodan Millosheviqit.
Ratko Mladiq ishte komandant i Shtabit Kryesor të Ushtrisë së Republikës Srpska. Tribunali i Hagës e dënoi atë me burgim të përjetshëm për gjenocid në Srebrenicë, persekutim, shfarosje, vrasje, dëbim dhe transferim të dhunshëm, si dhe për terrorizim të popullsisë së Sarajevës, sulm ndaj civilëve dhe pengmarrje të personelit të OKB-së.
Dënimi i tij u dha në vitin 2017 dhe u konfirmua në vitin 2021.
Nën komandën e tij, forcat serbe të Bosnjës kryen gjenocid në Srebrenicë në korrik të vitit 1995, duke vrarë më shumë se 8,000 burra dhe djem boshnjakë.
Mladiq ishte në arrati për vite me radhë pas luftës. Ai u arrestua në Serbi në vitin 2011 dhe u transferua në Hagë. Ai vdiq dje ndërsa ishte i shtruar në spital në Hagë dhe vuante një dënim me burgim të përjetshëm.