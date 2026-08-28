Grliq Radman: Forcat e Mlladiqit lanë gjurmë të përgjakshme në Kroaci dhe Bosnje, drejtësia nuk i përfshiu të gjitha krimet
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Evropiane i Kroacisë, Gordan Grliq Radman, ka reaguar pas lajmit për vdekjen e të dënuarit për krime lufte, Ratko Mlladiq, duke kujtuar krimet e kryera nga forcat nën komandën e tij në Kroaci dhe Bosnje e Hercegovinë, shkruan Telegrafi.
Grliq Radman theksoi se Mlladiq vdiq si një kriminel lufte i dënuar.
“Forcat ushtarake nën komandën e tij, duke ndjekur synimin për krijimin e ‘Serbisë së Madhe’, lanë një gjurmë të përgjakshme në gjithë Kroacinë dhe Bosnje e Hercegovinën, nga Kijevo, Shkabrnja, Drnishi dhe Shibeniku, deri në Bosnjën lindore dhe gjenocidin në Srebrenicë”, tha ai, shkruajnë mediat kroate.
Sipas ministrit kroat, drejtësia ishte e ngadaltë dhe nuk përfshiu të gjitha krimet e luftës të kryera nga njësitë nën komandën e Mlladiqit.
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Edhe Ministria e Veteranëve të Kroacisë reagoi pas vdekjes së Mlladiqit, duke e cilësuar atë si një prej personave më përgjegjës për krimet e rënda të luftës, vrasjet e civilëve dhe përndjekjet në Kroaci dhe Bosnje e Hercegovinë.
Ratko Mlladiq ishte dënuar me burgim të përjetshëm për gjenocidin në Srebrenicë, krime kundër njerëzimit dhe krime të tjera të luftës të kryera gjatë luftës në Bosnje e Hercegovinë./Telergafi/.