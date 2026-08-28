Flaka Loxha kualifikohet në gjysmëfinale të Lojërave Mesdhetare 2026
Xhudistja kosovare Flaka Loxha ka siguruar një vend në gjysmëfinale të Lojërave Mesdhetare “Taranto 2026”, duke vazhduar me paraqitje të mirë rrugëtimin e saj në Itali.
Loxha ishte e lirë në xhiron e parë, ndërsa në raundin e dytë u përball me përfaqësuesen e Italisë, Michela Terranova. Xhudistja e Kosovës arriti ta fitojë duelin me Yuko, duke siguruar kështu kalimin në mesin e katër më të mirave.
Në gjysmëfinalen e kategorisë -57 kilogramë, Loxhën e pret një tjetër sfidë e fortë, ku do të përballet me xhudisten kroate Ana Viktorija Puljiz. Fitorja në këtë duel do ta dërgonte përfaqësuesen e Kosovës në finalen e madhe.
Kosova po merr pjesë në “Taranto 2026” me delegacionin më të madh në historinë e saj në Lojërat Mesdhetare, me 163 sportistë në 21 sporte. /Telegrafi/