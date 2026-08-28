Udhëheqja e Sektorit të Operacioneve të NATO-s në Kosovë, Maqedonci: Biseduam për sigurinë dhe koordinimin me NATO-n
Ministri në detyrë i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci ka bërë të ditur se ka takuar sot Blanca Hereza Atienza, udhëheqësen e Sektorit të Operacioneve Aktuale në Divizionin e Operacioneve të NATO-s, së bashku me delegacionin e saj.
Maqedonci në një postim në Facebook shkruan se me Atienzan ka diskutuar për zhvillimet e sigurisë në rajon, situatën aktuale dhe rëndësinë e koordinimit të vazhdueshëm ndërmjet institucioneve të Republikës së Kosovës dhe NATO-s.
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Sot pata kënaqësinë të mirëpres në Ministrinë e Mbrojtjes, Blanca Hereza Atienza, udhëheqësen e Sektorit të Operacioneve Aktuale në Divizionin e Operacioneve të NATO-s, së bashku me delegacionin e saj.
Gjatë takimit diskutuam për zhvillimet e sigurisë në rajon, situatën aktuale dhe rëndësinë e koordinimit të vazhdueshëm ndërmjet institucioneve të Republikës së Kosovës dhe NATO-s.
Vlerësova bashkëpunimin e vazhdueshëm me NATO-n dhe kontributin e Aleancës për ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe stabil në Kosovë dhe rajon.
Republika e Kosovës mbetet e përkushtuar për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit me NATO-n dhe për të kontribuar, me kapacitetet tona, në sigurinë dhe stabilitetin rajonal e ndërkombëtar. /Telegrafi/