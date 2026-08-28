Fatjona Kasapi fiton medaljen e bronztë në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”
Fatjona Kasapi ka fituar medaljen e bronztë në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”, duke i sjellë Kosovës një tjetër sukses në këtë garë.
Kasapi, e cila garoi në kategorinë e saj në xhudo, ishte e lirë në xhiron e parë, ndërsa në çerekfinale u përball me francezen Pauline Cuq.
Xhudistja kosovare pësoi humbje me Ippon ndaj Cuq, duke u detyruar të vazhdonte garën përmes repasazhit.
Në luftën e parë të repasazhit, Kasapi ishte sërish e lirë, ndërsa në duelin e dytë u përball me portugezen Maria Siderot.
Kasapi tregoi karakter në këtë përballje dhe arriti ta mposhtë Siderot me Yuko, duke siguruar kështu një vend në luftën për medaljen e bronztë.
Në duelin vendimtar për podium, kosovarja u përball me italianen Gaia Stella. Kasapi ishte përsëri më e suksesshme dhe triumfoi me Yuko, duke siguruar medaljen e bronztë.
Kështu, pas një rruge me një humbje në çerekfinale dhe dy fitore në repasazh, Fatjona Kasapi ngjitet në podiumin e Lojërave Mesdhetare “Taranto 2026”, duke fituar medaljen e bronztë. /Telegrafi/