Akili, Dardani e Flaka, një fitore larg të bronztës në ‘Taranto 2026’
Tre xhudistët tanë, Akil Gjakova, Dardan Cena dhe Flaka Loxha, janë një fitore larg medaljes së bronztë në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”.
Akili e Dardani shënuan fitoret e dyta në repesazh, ndërsa Flaka pësoi humbje në gjysmëfinale.
Gjakova do të ndeshet me turkun Bilal Ciloglu, teksa Cena me turkun tjetër Vedat Albayrak.
Edhe Flaka Loxha në kategorinë e saj do të ketë një turke, pasi do të ndeshet me Aysenur Budak.
Pas pak garojnë në repesazh, Erza Muminoviq dhe Fatjona Kasapi.
Luftërat për medalje nisin në ora 16:00. /Telegrafi/
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