Tre xhudistët tanë, Akil Gjakova, Dardan Cena dhe Flaka Loxha, janë një fitore larg medaljes së bronztë në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”.

Akili e Dardani shënuan fitoret e dyta në repesazh, ndërsa Flaka pësoi humbje në gjysmëfinale.

Gjakova do të ndeshet me turkun Bilal Ciloglu, teksa Cena me turkun tjetër Vedat Albayrak.

Edhe Flaka Loxha në kategorinë e saj do të ketë një turke, pasi do të ndeshet me Aysenur Budak.

Pas pak garojnë në repesazh, Erza Muminoviq dhe Fatjona Kasapi.

Luftërat për medalje nisin në ora 16:00. /Telegrafi/

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