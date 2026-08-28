Kompletohet shorti i fazës së ligës në Ligën e Evropës, ekipet mësojnë kundërshtarët
Sot (e premte), 28 gusht, është mbajtur ceremonia e hedhjes së shortit për fazën e ligës së Ligës së Evropës për sezonin 2026/27.
Një total prej 36 klubesh u përfshin në shortin e Ligës së Evropës të ndarë në katër vazo me nga nëntë skuadra.
Pas përfundimit të shortit, të 36 ekipet kanë mësuar kundërshtarët e tyre, ku nuk mungojnë edhe ndeshjet interesante.
Ndër klubet e mëdha që marrin pjesë në këtë edicion të Ligës së Evropës janë Juventusi, Milani, Benfica, Bayer Leverkuseni, Lyoni, Marseille, por edhe ekipe si Real Sociedad, Dinamo Zagreb, Celtig, Sparta Praga, Besiktas dhe Hoffeinheim. /Telegrafi/
Kundërshtarët e ekipeve nga vazo 1
Kundërshtarët e ekipeve nga vazo 2
Kundërshtarët e ekipeve nga vazo 3
Kundërshtarët e ekipeve nga vazo 4
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