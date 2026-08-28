Bebe Rexha befasohet nga prindërit dhe kunata e saj në emisionin e famshëm amerikan të mëngjesit
Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha, ka performuar sot në Manhattan të New Yorkut, duke qenë e ftuar në emisionin e njohur të mëngjesit “Today”, në kuadër të serisë së koncerteve Citi Concert Series.
Artistja 36-vjeçare është ngjitur në skenë për të interpretuar disa prej këngëve të saj, ndërsa gjatë paraqitjes në program ka dhënë edhe një intervistë ku ka folur për albumin e saj më të fundit, “Dirty Blonde”, të publikuar në qershor.
Por intervista mori një kthesë të veçantë kur Bebe u befasua live nga familjarët e saj.
Bebe Rexha performon në USA Today's Show (Foto: Andy Kropa - Invision)
Gjatë transmetimit, në ekran u shfaqën babai i saj, Flamur Rexha, nëna Bukurije Rexha dhe kunata Dorina, të cilët po e ndiqnin intervistën e saj.
Prezantuesi e surprizoi këngëtaren duke i thënë: “Një përshëndetje për dy prindërit e tu dhe kunatën tënde”, para se kamera të kalonte te familjarët e saj.
E emocionuar, Bebe iu drejtua atyre me shumë dashuri.
“Ju dukeni kaq bukur, kaq të mrekullueshëm! Babai im ka qenë duke qarë gjatë gjithë kohës”, tha ajo mes emocioneve.
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Rexha foli më pas për lidhjen e saj me New Yorkun, qytetin ku është rritur dhe ku nisi rrugëtimin e saj drejt muzikës.
“E dini, të jesh nga New Yorku... Gjithmonë kam menduar: ‘Dua të performoj para një publiku të madh’. Është e mrekullueshme dhe emocionuese. Ndihem shkëlqyeshëm”, u shpreh artistja shqiptare.
Paraqitja në “Today” vjen në një periudhë të rëndësishme për Bebe Rexhën, e cila këtë vit ka nisur një kapitull të ri artistik me albumin “Dirty Blonde”, duke e ndërtuar karrierën e saj në mënyrë të pavarur dhe duke vazhduar të sjellë muzikë në skenat më të mëdha ndërkombëtare. /Telegrafi/