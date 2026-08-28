Ylli i "Baywatch" që iu bashkua OnlyFans në moshën 56 vjeçe fiton 8,600 euro në javë
Erika Eleniak, e njohur për rolin e saj si Shauna McClain në serialin kult "Baywatch", thuhet se po fiton para të konsiderueshme në platformën OnlyFans, vetëm pak javë pasi hapi profilin e saj në moshën 56-vjeçare.
Sipas informacionit të publikuar nga TMZ, aktorja aktualisht fiton rreth 10,000 dollarë në javë, që është afërsisht 8,600 euro. Burime pranë Eleniak pohojnë se profili i saj tani ka më shumë se 1,100 abonentë.
Nëse ky trend vazhdon, paga e saj mujore mund të jetë rreth 40,000 dollarë, ose afërsisht 34,400 euro.
Eleniak fillimisht postoi foto të këmbëve të saj në platformë. Siç tha edhe më parë, ky është lloji i përmbajtjes për të cilën fansat e saj shpesh tregojnë interes. Megjithatë, sipas burimeve të TMZ, aktorja që atëherë ka filluar të postojë përmbajtje më të guximshme.
Aktorja njoftoi dy javë më parë se do t'i bashkohej OnlyFans dhe tha se përmes platformës do t'i tregonte audiencës një anë më private dhe më argëtuese të jetës së saj.
“U rrita në plazh me rroba banje të kuqe dhe në një farë mënyre gjithçka kthehet në fillim, vetëm tani unë marr vendimet”, tha ajo në atë kohë.
Ajo njoftoi foto dhe video ekskluzive, postime në plazh, si dhe foto të këmbëve të saj të zbathura, për të cilat tha se merr kërkesa të shumta nga fansat e saj.
Ajo e paraqiti lëvizjen e saj si fillimin e një kapitulli të ri në jetën dhe karrierën e saj.
“Në moshën 56 vjeç, e pranoj veten për atë që jam sot. Nga ‘Baywatch’ te Playboy dhe gjithçka që pasoi, ju keni qenë me mua në shumë kapituj të jetës dhe karrierës sime, dhe tani po hap një të ri krejt të ri”, u tha ajo ndjekësve të saj.
Eleniak fitoi popullaritetin e saj më të madh për rolin e saj si Shauna McClain në serialin "Baywatch", në të cilin u shfaq nga viti 1989 deri në vitin 1992.
Lidhja e saj me serialin popullor mund të rinovohet së shpejti. Është njoftuar paraqitja e saj si e ftuar në versionin e ri të "Baywatch", i cili pritet të transmetohet në fillim të vitit 2027. /Telegrafi/