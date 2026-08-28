Nis zyrtarisht përgatitja për 'Big Brother VIP Kosova 5', Alaudin Hamiti zbulon detajet e para: Kasti më i fuqishëm deri sot
Përgatitjet për edicionin e pestë të “Big Brother VIP Kosova” kanë nisur zyrtarisht, ndërsa produksioni tashmë ka filluar punën për përzgjedhjen e konkurrentëve që do të bëhen pjesë e sezonit të ri.
Moderatori i programit, Alaudin Hamiti, ka ndarë detajet e para nga prapaskenat, duke ngjallur kureshtjen e publikut për emrat që mund të hyjnë këtë vit në shtëpinë më të komentuar në Kosovë.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Alaudini ka publikuar një fotografi ku shihet një tabelë me portrete të disa prej konkurrentëve të ardhshëm, mirëpo fytyrat dhe identitetet e tyre janë mbuluar me efekt mjegullues.
Krahas fotografisë, ai ka shkruar: “Prapa këtij blluri fshihen emrat dhe fytyrat që do të pushtojnë çdo bisedë tuajën këtë sezon. Kasti më i fuqishëm deri sot”.
Foto: Alaudin Hamiti/InstaStory
Duket se produksioni ka nisur tashmë fazën intensive të përzgjedhjes së banorëve, ndërsa Alaudini e ka krahasuar ndërtimin e kastit me një “vepër arti”.
Kjo lë të kuptohet se për edicionin e pestë po synohet një kombinim i profileve dhe karaktereve të ndryshme, me qëllim krijimin e sa më shumë dinamikave, përplasjeve dhe historive brenda shtëpisë.
Megjithatë, emrat e konkurrentëve mbeten ende mister, ndërsa as data zyrtare e nisjes së sezonit të ri nuk është bërë publike.
Paralajmërimi i moderatorit ka mjaftuar që fansat e formatit të nisin menjëherë spekulimet për personazhet që mund të jenë pjesë e kastit të “Big Brother VIP Kosova 5”.
Nëse premtimi i Alaudinit për “kastin më të fuqishëm deri sot” do të realizohet, mbetet të shihet gjatë javëve në vijim, kur pritet të zbulohen gradualisht emrat që do të hyjnë në shtëpinë e edicionit të pestë. /Telegrafi/