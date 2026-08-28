E dashura e Vinicius Junior kritikohet për marrëdhënien e ngushtë me trajnerin e saj personal: Ai u përpoq ta puthte
E dashura e futbollistit të Real Madridit, Vinicius Junior, influencuesja braziliane Virginia Fonseca, e gjeti veten në qendër të vëmendjes pasi një video e saj duke kaluar kohë me një trajner personal u postua në rrjetet sociale.
Fonseca dhe Vicius kanë qenë në një lidhje për gati dhjetë muaj dhe marrëdhënia e tyre ka tërhequr tashmë vëmendjen e publikut. Çifti kohët e fundit kaloi një krizë gjatë së cilës u ndanë për një kohë të shkurtër dhe pamjet e reja kanë ringjallur diskutimet midis përdoruesve të mediave sociale.
Në video, influencuesi shihet duke zhvilluar një bisedë shumë intime dhe të relaksuar me trajnerin. Ndërveprimi i tyre ka shkaktuar komente të shumta, me disa përdorues që dyshojnë për pabesi të mundshme. Megjithatë, nuk ka konfirmim të pretendimeve të tilla.
Vëmendje e veçantë tërhoqi një lëvizje e trajnerit, të cilën disa përdorues e interpretuan si një përpjekje për të puthur Fonsecën.
“Çfarë paedukatë, ai gati sa nuk e puthi në buzë, me të vërtetë”, shkroi një përdorues në rrjetin social X.
Një përdorues tjetër tha: "Kur ai iu afrua gojës së saj, ajo kujtoi se kishte një burrë", ishte gjithashtu një koment në Twitter.
Kritikat ndaj influencuesit nuk u kufizuan vetëm në videon kontroverse. Kjo çoi në një debat në mediat sociale nëse një stil i tillë jetese mund të ndikonte në pushimin dhe përgatitjen e një futbollisti gjatë sezonit. Disa besojnë se një atlet profesionist ka nevojë për një mjedis të qetë në mënyrë që të jetë në gjendje të përgatitet për ndeshjet sa më mirë të jetë e mundur.
"Mourinho duhet të flasë me Viníciusin siç një baba me të birin. Karriera e tij është në rrezik", shkroi një përdorues i Twitter-it.
Virginia Fonseca shpesh përdor dhomat dhe palestrën në vilën e Vinicius për të regjistruar përmbajtjen që publikon në rrjetet sociale. Pikërisht për këtë arsye disa përdorues të TikTok dhe Instagram besojnë se shtëpia e futbollistes është bërë një vend për xhirimet dhe seancat e saj të përditshme stërvitore.
Disa tifozë besojnë se shtëpia e një atleti profesionist gjatë sezonit duhet të jetë kryesisht një vend për pushim dhe rikuperim. Për shkak të xhirimeve të shpeshta, shoqërimit dhe mbërritjeve të mysafirëve deri në orët e vona, disa njerëz pyesin veten nëse një mjedis i tillë mund të përfaqësojë një barrë shtesë për Vinícius dhe përgatitjen e tij për ndeshjet. /Telegrafi/