Kevin Hart zbulon tiparin që kanë të përbashkët të gjithë njerëzit e suksesshëm
Kevin Hart ka ndërtuar një karrierë që ka tejkaluar shumë skenat e stand-up komedisë ku nisi rrugëtimin e tij, duke u shndërruar në një prej emrave më të suksesshëm të industrisë së argëtimit në Hollywood.
Aktori dhe komediani nga Philadelphia ka luajtur në filma të suksesshëm si “Ride Along”, “Central Intelligence” dhe “Jumanji: Welcome to the Jungle”, ndërsa krahas aktrimit ka ndërtuar edhe një perandori të tijën biznesi.
Sot, Hart njihet jo vetëm si komedian dhe aktor, por edhe si një sipërmarrës i suksesshëm. Përmes kompanisë së tij Hartbeat, ai është zgjeruar në fushën e argëtimit, produksionit dhe medias, ndërsa investimet dhe partneritetet e shumta e kanë ndihmuar të ndërtojë një markë me shtrirje globale.
Megjithatë, rrugëtimi i tij drejt suksesit nuk ka nisur aspak në luks.
Në një intervistë për kanalin në YouTube “School of Hard Knock”, Hart ka kujtuar fëmijërinë e tij modeste në Philadelphia dhe mënyrën se si nisi të ndërtonte emrin e tij që në hapat e parë të karrierës.
Më herët, ai kishte treguar se ishte rritur në një apartament të vogël me vetëm një dhomë, ku flinte në një krevat marinari në korridor, së bashku me nënën dhe vëllain e tij më të madh.
“Në korridor kishte një krevat marinari; njëra anë ishte e nënës, ndërsa ana tjetër ishte për mua dhe vëllain tim”, kishte rrëfyer ai për CNBC.
Më vonë, Hart u zhvendos në Los Angeles në kërkim të një mundësie që do t’ia ndryshonte jetën. Pikërisht aty nisi të ndërtonte karrierën që përfundimisht do ta çonte në mesin e emrave më të mëdhenj të komedisë dhe industrisë së argëtimit.
Gjatë intervistës, Hart foli edhe për takimin me themeluesin e Amazon, Jeff Bezos, duke shpjeguar pse, sipas tij, është e rëndësishme të jesh gjithmonë i gatshëm për të shfrytëzuar mundësitë që të shfaqen.
“Kjo është vendimtare. Mendoj se marrëdhëniet janë çelësi i gjithçkaje që bëni”, tha ai.
Sipas Hart, është e rëndësishme që njerëzit të dinë se kush je dhe që çdo takim të merret seriozisht.
“Nëse ju jepet mundësia të prezantoni veten, jini profesionistë dhe tregoni respekt, por edhe ambicie. Shfrytëzojeni atë mundësi, pavarësisht se me kë keni të bëni”, këshilloi ai.
Komediani thotë se nuk ka frikë të njohë njerëz të rinj dhe nuk e ka problem të jetë “personi më pak i ditur në dhomë”, nëse kjo i jep mundësinë të mësojë diçka të re.
“Nuk dua të humbas momente që ndoshta nuk do të më jepen më kurrë”, u shpreh Hart.
Pas vitesh bashkëpunimi me disa prej njerëzve më të suksesshëm në botë, Hart beson se ekziston një tipar që i bashkon ata: gatishmëria për të bashkëpunuar.
“Ekziston një tren në të cilin të gjithë ata nuk kanë frikë të hipin. Për të bërë para serioze, nevojiten partneritete dhe bashkëpunim me njerëz që tashmë kanë përvojë dhe vazhdojnë ta bëjnë këtë”, shpjegoi ai.
Sipas tij, suksesi nuk vjen vetëm nga idetë e reja, por edhe nga aftësia për të shfrytëzuar njohuritë dhe përvojën e njerëzve të tjerë.
“Nuk bëhet fjalë që vazhdimisht të shpikësh diçka të re. Askush nuk nis çdo herë nga zero. Ata përdorin burimet e të tjerëve. Nëse unë mund të të ndihmoj ty dhe ti mund të më ndihmosh mua, rezultati për të dy mund të jetë shumë më i madh falë asaj që secili prej nesh ka ndërtuar tashmë”, tha Hart.
Ai shtoi se njerëzit më të suksesshëm nuk hezitojnë të bashkëpunojnë me persona që kanë njohuri dhe ide të mira.
“Miliarderët dhe multimilionerët nuk ngurrojnë të bëjnë biznes me njerëz që punojnë me zgjuarsi”, përfundoi ai.
Vlera e saktë e pasurisë së Kevin Hart nuk është bërë publike, megjithëse vlerësime të ndryshme në internet e vendosin atë në qindra miliona dollarë.
Gjatë një interviste në emisionin “360 With Speedy”, prezantuesi i përmendi një vlerësim prej rreth 400 milionë dollarësh, por Hart e mohoi këtë shifër.
I pyetur nëse kjo shumë ishte të paktën përafërsisht e saktë, ai u përgjigj: “Është shumë larg”.
Aktori nuk zbuloi se sa është në të vërtetë pasuria e tij, duke theksuar se suksesi nuk duhet të matet vetëm me paratë.
“Mendoj se vlera e vërtetë qëndron te lumturia”, përfundoi Hart. /Telegrafi/