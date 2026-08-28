Fetoshi: Varrimi me nderime i Mlladiqit, kërcënon sigurinë e Ballkanit
Drejtori i Institutit Octupus, Arben Fetoshi, ka reaguar lidhur me paralajmërimet për një ceremoni shtetërore varrimi për ish-komandantin serb Ratko Mlladiq, i dënuar me burgim të përjetshëm nga Tribunali i Hagës për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte.
Fetoshi e ka cilësuar situatën si “kërcënimin e një përbindëshi të vdekur”, duke thënë se glorifikimi i Mlladiqit paraqet rrezik për sigurinë në Ballkanin Perëndimor.
Sipas tij, ndërsa Mlladiqi po nderohet në Republikën Srpska, Bosnja dhe Hercegovina vazhdon të mbajë kujtimin e viktimave të luftës, përfshirë fëmijë, gra dhe burra.
Fetoshi ka pretenduar se paralajmërimi për një ceremoni shtetërore në Serbi duhet të shihet edhe si një mesazh politik ndaj Kosovës dhe komunitetit euro-atlantik.
“Përtej zërave të ‘mekur’ civilë e humanitarë, glorifikimi shtetëror i Mlladiqit e konfirmon vazhdimësinë e politikës së Millosheviqit, të kamufluar me konceptin e ‘Botës Serbe’”, ka shkruar Fetoshi.
Ai i është referuar edhe reagimeve të Fondit për të Drejtën Humanitare në Serbi dhe Akademisë për Zhvillim Demokratik në Novi Sad, duke thënë se pavarësisht nëse veprimet shkelin ligjin apo cilësohen si “skandal e turp”, nderimi i Mlladiqit sipas tij shërben për të legjitimuar ideologjinë e “Serbisë së Madhe”.
Fetoshi ka kritikuar edhe presidentin serb, Aleksandar Vuçiq, duke thënë se përpjekjet për ta zbutur këtë çështje nuk mund ta fshehin atë që ai e konsideron si kërcënim të vazhdueshëm për rajonin.
“Varrimi me ‘dinjitet’ i Mlladiqit nuk është distancim ndaj gjenocidit dhe spastrimit etnik, është vetëm lojë fjalësh që kërcënon rajonin me fabrikimin narrativ për Kosovën ‘represive’”, ka deklaruar Fetoshi./Telegrafi/