Dolly Parton qau më parë në funeralin e Whitney Houston ndërsa performonte një këngë të veçantë: Mendova se zemra do të më ndalonte
Gjatë gjithë karrierës së saj, Dolly Parton nuk e priste kurrë që një nga këngët e saj më të famshme do të bëhej pjesë e momentit kur kuptoi se Whitney Houston nuk ishte më.
Kur Houston ndërroi jetë në vitin 2012, kënga "I Will Always Love You", të cilën Parton e kishte shkruar dekada më parë, u interpretua në funeralin e saj. Parton deklaroi se ishte një përvojë e vështirë ta dëgjonte këngën në funeral.
"Më theu kur e dëgjova atë këngë në ato rrethana. Mendova se zemra do të më ndalej. Më shpoi si thikë. Nuk mund ta shpjegoj atë ndjenjë. Të mendosh se ishte kaq përfundimtare për të, se ato ishin fjalët dhe ndjenjat e mia, do të jem përgjithmonë i lidhur me të", tha Parton.
Kevin Costner ia solli këtë këngë David Foster, i cili e shndërroi atë në një baladë pop për Houston. Parton nuk e dinte se çfarë bënë Foster dhe Houston me këngën derisa e dëgjuan në radio muaj më vonë.
“Papritmas dëgjoj këtë tingull dhe mendoj, ‘Çfarë është kjo?’ Është kënga ime, por ende nuk e kuptova që ishte Whitney, ishte thjesht ky zë solo, dhe pastaj mendova se do të shpërtheja, thjesht më mposhti”, tha Parton më parë.
Parton shtoi se ishte veçanërisht mirënjohëse ndaj Houston që e çoi këngën diku që nuk mund ta kishte imagjinuar kurrë.
"Kur Whitney këndoi ‘I Will Always Love You’, dua të them, shikoni llojin e këngës që krijoi nga ajo këngë e thjeshtë, ishte e pabesueshme. Whitney është ajo që e çoi atë nëpër botë", tha Parton.
Parton tha në një intervistë të vitit 2014 se supozonte se kënga "I Will Always Love You" do të luhej kur të vdiste. Përveç kësaj, kënga që donte ishte "If We Never Meet Again", një këngë që flet për lamtumirën e të dashurve me shpresën për t'i parë përsëri në parajsë. /Telegrafi/