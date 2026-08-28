Rina reagon pas protestës për Jetlirën, tregon pse nuk doli në shesh: Asnjë nënë nuk duhet të dalë në rrugë për të kërkuar drejtësi për vajzën e saj
Këngëtarja shqiptare Rina Balaj ka reaguar pas protestës së mbajtur sot për 25-vjeçaren Jetlira Foniqi, e cila dyshohet se u vra nga bashkëshorti i saj.
Përmes disa postimeve në Instagram Story, Rina ka shprehur dhimbjen e saj për familjen e Jetlirës, veçanërisht pasi pa nënën e saj në protestë duke kërkuar drejtësi për të bijën.
“Ma këputi shpirtin pamja e nënës së Jetlirës në protestë. Një nënë që e ka rritur vajzën me gjithë dashurinë e botës dhe tash duhet të dalë në rrugë për të kërkuar drejtësi për të”, është shprehur këngëtarja.
Ajo ka theksuar se Jetlira duhej të ishte ende gjallë dhe se dhimbja e një nëne që humb fëmijën e saj është e papërshkrueshme, sidomos kur bëhet fjalë për një vdekje të dyshimtë.
Foto: Rina Balaj/InstaStory
Rina ka reaguar edhe ndaj pyetjeve të ndjekësve se përse nuk ishte e pranishme fizikisht në protestë. Sipas saj, solidariteti dhe dhimbja nuk janë të detyruara të dëshmohen përmes pranisë apo fotografive në rrjete sociale.
Ajo ka shpjeguar se prania e një figure publike në një moment të tillë mund të keqinterpretohet dhe të tërheqë vëmendjen larg qëllimit të protestës.
“Dita e protestës nuk ishte për mua dhe as për ndonjë figurë publike. Ishte për nënën e Jetlirës, për vajzën e saj dhe për drejtësinë”, ka shkruar Balaj.
Në fund, këngëtarja ka theksuar se mosprania e saj nuk nënkupton mungesë dhimbjeje apo përkrahjeje, duke shtuar se ndonjëherë respekti tregohet pikërisht duke mos e kthyer dhimbjen e dikujt tjetër në spektakël.
Ndërkohë, rasti i Jetlira Foniqit vazhdon të jetë nën hetim nga autoritetet. I dyshuari kryesor për rastin, bashkëshorti i saj, kishte ndërruar jetë më 27 gusht. /Telegrafi/