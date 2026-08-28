Joey Lawrence pretendon se vajzat e tij më të mëdha e gjejnë famën të sikletshme: Ato nuk e kuptonin çfarë po ndodhte
Joey Lawrence deklaroi se dy vajzat e tij më të mëdha e konsiderojnë famën e tij të turpshme.
Ai deklaroi se vajzat e tij filluan të kuptonin se çfarë po ndodhte në karrierën e tij.
"Më parë, ato nuk e kuptonin çfarë po ndodhte, pastaj turpëroheshin për këtë. Vajzat më të mëdha tani mendojnë se është disi interesante, është një tranzicion", tha ai.
Lawrence tha se gjatë një udhëtimi të kohëve të fundit në Disneyland, fëmijët e tij ishin të kënaqur me famën e tij. Vitin e kaluar, ai tregoi se ai dhe partnerja e tij kishin një djalë, Ford Joseph Lawrence.
Lajmi për shtatzëninë e partneres së tij erdhi pasi aktori kërkoi pajtim, pak pasi ata ishin ndarë më parë. Cope kërkoi divorc nga Lawrence në gusht 2024, por ajo nënshkroi një peticion për të anuluar divorcin disa muaj më vonë. /Telegrafi/