Filmi "The Whisper Man" mbërriti në Netflix - pavarësisht se De Niro në rolin kryesor, zhgënjeu disa kritikë
Trilleri psikologjik i krimit "The Whisper Man" është shfaqur në Netflix dhe po tërheq vëmendje të veçantë për shkak të aktorëve të tij.
Në film luajnë Robert De Niro, Adam Scott dhe Michelle Monaghan, dhe është bazuar në bestsellerin ndërkombëtar të vitit 2019 nga Alex North.
Sipas kritikëve, është një film për të cilin mendimet mund të ndryshojnë. Disa kritikë e përshkruajnë atë si një thriller të modës së vjetër, ndërsa të tjerë pohojnë se edhe emrat e mëdhenj të aktrimit nuk mundën ta fshihnin historinë e parashikueshme.
Në film luajnë Scott, De Niro dhe Monaghan, së bashku me Hamish Linklater, Owen Teague, Acston Luca Porto dhe Michael Keaton. Filmi është drejtuar nga James Ashcroft.
Historia ndjek Tom Kennedy-n pas rrëmbimit të djalit të tij tetëvjeçar. Ndërsa çështja ngjan gjithnjë e më shumë me krime nga e kaluara, Tom duhet të rivendosë një marrëdhënie me të atin, një detektiv i cili më parë kishte kapur një vrasës serial të njohur si Njeriu Pëshpëritës. /Telegrafi/
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