Kaos në Ceuta, Spanja kërkon ndërhyrjen e Frontex dhe Europol
Spanja i është drejtuar Bashkimit Evropian për ndihmë nga Frontex dhe Europol, pasi situata në enklavën e Ceutës është përkeqësuar pas fluksit masiv të migrantëve nga Maroku.
Ministri i Brendshëm spanjoll, Fernando Grande-Marlaska, kërkoi që Frontex, Europol dhe Agjencia e BE-së për Azilin të ndihmojnë në identifikimin, intervistimin dhe përpunimin e rasteve të migrantëve që ende ndodhen në Ceuta në mënyrë të parregullt.
Ndërkohë, tensionet janë rritur ndjeshëm.
Banorë të Ceutës janë përplasur me policinë gjatë protestave kundër migrantëve, ndërsa në një tjetër incident një ushtar u plagos pasi migrantët hodhën gurë ndaj forcave të sigurisë.
Autoritetet spanjolle kanë njoftuar masa të reja për forcimin e kufirit, përfshirë mbikëqyrje me dronë, mjete detare dhe barriera të reja.
Sipas autoriteteve, të paktën 72 mijë persona kaluan nga Maroku në Ceuta gjatë disa ditëve të korrikut.
Shumica janë larguar, por mijëra migrantë ende ndodhen në territor.
Presidenti i Ceutës, Juan Vivas, paralajmëroi se qyteti ndodhet në një situatë ekstreme dhe kërkoi ndërhyrje urgjente nga qeveria qendrore.
Ministri Grande-Marlaska u bëri thirrje qytetarëve të ruajnë qetësinë, duke theksuar se dhuna nuk është zgjidhje për krizën.